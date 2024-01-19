В то же время перед этим консервативные католики критиковали аргентинского кардинала Виктора Мануэля Фернандеса. Опять же это произошло из-за вопроса сексуальности.

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Что сказал Папа Римский о сексе

Папа Римский заявил, что сексуальное удовольствие – это "дар Божий", к которому следует "относиться терпимо". Кроме того, он предостерег от просмотра порнографии.

Удовлетворение без отношений может породить зависимость,

– заявил также понтифик.

Он также добавил, что мы должны защищать любовь, а победа в битве с сладострастием может быть делом всей жизни.

Консервативные католики критиковали кардинала

Эти заявления он сделал после того, как консервативные католики подвергли критике аргентинского кардинала Виктора Мануэля Фернандеса, который является префектом Дикастерии доктрины веры Ватикана.

BBC написало, что критика последнего связана с его книгой "Мистическая страсть: духовность и чувственность", вышедшей в свет в 1998 году. Там описывается разница между мужским и женским оргазмом.

Кардинал в разговоре с католическим интернет-изданием Crux сказал, что написал книгу, когда был еще молодым, и "точно не сделал бы" этого сейчас.

Однако это не помешало консервативным комментаторам назвать книгу "извращенной", а один даже заявил, что она показывает, что кардинал Фернандес не подходит своей должности.

Что касается слов Папы Римского, то не было предположений, что он говорил о сексе именно из-за критики Фернандеса.

Кроме вышеупомянутого, Папа заявил, что:

сладострастие "разрушает отношения",

"ежедневных новостей достаточно, чтобы задокументировать эту реальность";

"Сколько начинавшихся наилучшим образом отношений впоследствии превратились в токсичные?".

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