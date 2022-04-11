Русские убивали и насиловали гражданских. Изуродованные тела своих жертв оккупанты сбрасывали в братские могилы или просто оставляли на улице.
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Британская разведка зафиксировала очередные преступления оккупантов
В Министерстве обороны Великобритании рассказали, что после ухода российских войск с Севера Украины продолжают появляться дополнительные доказательства их вероятных военных преступлений.
Сюда входит сообщение об обнаружении вблизи села Бузовое импровизированной могилы с погибшими украинскими гражданскими.
– говорится в сообщении.
Кроме того, сохраняются обвинения о сексуальном насилии со стороны российских военнослужащих.
Оккупанты совершали зверства на Киевщине / Данные Минобороны Британии
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