Росіяни вбивали та ґвалтували цивільних. Понівечені тіла своїх жертв окупанти скидали у братські могили або просто лишали на вулиці.
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Британська розвідка зафіксувала чергові злочини окупантів
У Міністерстві оборони Великої Британії розповіли, що після виходу російських військ з Півночі України продовжують з'являтися додаткові докази їхніх ймовірних воєнних злочинів.
Сюди входить повідомлення про виявлення поблизу села Бузова імпровізованої могили з загиблими українськими цивільними,
– мовиться у повідомленні.
Окрім цього, зберігаються звинувачення про сексуальне насильство з боку російських військовослужбовців.
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