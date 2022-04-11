Росіяни вбивали та ґвалтували цивільних. Понівечені тіла своїх жертв окупанти скидали у братські могили або просто лишали на вулиці.

До теми Біля Бучі знайшли ще одну братську могилу: там десятки вбитих

Британська розвідка зафіксувала чергові злочини окупантів

У Міністерстві оборони Великої Британії розповіли, що після виходу російських військ з Півночі України продовжують з'являтися додаткові докази їхніх ймовірних воєнних злочинів.

Сюди входить повідомлення про виявлення поблизу села Бузова імпровізованої могили з загиблими українськими цивільними,

– мовиться у повідомленні.

Окрім цього, зберігаються звинувачення про сексуальне насильство з боку російських військовослужбовців.

Зауважте! У селі Бузова, що неподалік Бучі, знайшли братську могилу, у якій лежали десятки вбитих людей.



Окупанти вчиняли звірства на Київщині / Дані Міноборони Британії

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