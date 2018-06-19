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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Штраф за сексуальные проявления: психолог объяснил, что на самом деле задумал Барна

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Любое проявление сексуальной ориентации хочет сделать вне закона народный избранник Олег Барна. Законопроект об этом он уже зарегистрировал.

Депутат от "Блока Петра Порошенко" Олег Барна теперь в новом аплуа – защитник общественной морали.

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"Публичные активные демонстративные действия, связанные действительно с сексуальными проявлениями. Знаете, нужно уже отделять от этого общества, особенно детей", – отметил Барна.

Правда, что же подразумевает депутат и где граница между проявлением сексуальной ориентации и не проявлением – по его словам непонятно. Очевидно, основная цель законопроекта господина Барни на волне скандала вокруг "КиевПрайда" – запретить любые сексуальные проявления ЛГБТ-людей, но так прямо написать он не мог, потому что раскритиковали бы.

Мы видим невежество человека, потому что он вообще не понимает, что такое сексуальная ориентация и что сексуальная ориентация есть у каждого человека, а не только у гомосексуальных людей,
– отметила председатель общественной организации "Инсайт" Елена Шевченко.

Не объясняет, что же задумал Олег Барна и пояснительная записка к закону.

"Если его примут, проголосуют народные депутаты, то люди не смогут семьями гулять по улице. Они не смогут ходить в ЗАГС, делать празднования свадеб", – пояснила Шевченко.

Психолог и сексолог объяснил не был ли момент, когда Олег Барна выносит с трибуны парламента Арсения Яценюка, проявлением сексуальной ориентации.

Желание одного мужчины потрогать другого мужчины. Я приветствую такие проявления, когда они происходят открыто и не проявляются через агрессию. Агрессия – это всегда выражение скованности и желание физического контакта,
– рассказала психолог Нелли Верховская.

То есть, самого же Барну могли бы наказать по его закону. Нардеп, кстати, попадает в конфликты. Такому поведению есть объяснение, отметила Нелли Верховская.

Это связано с тем, что у мужчины есть личные проблемы с ориентацией. То есть, возможно, лицо, что-то скрывает и ему не хочется скрывать это одному. Ему хочется, чтобы все скрывали свою ориентацию,
– добавила психолог.

Пояснительная записка к закону Олега Барны написана настолько размыто, что исходя из нее любое проявление сексуальной ориентации считается нарушением закона, то есть даже если парень и девушка просто держатся за руку или целуются.

В общем, люди в шутку воспринимают инициативу Олега Барни и советуют депутату все же заняться более насущными для страны проблемами.

Напомним, 18 июня народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Олег Барна зарегистрировал в Верховной Раде проект закона, которым предлагает, чтобы депутаты запретили украинцам "публичные проявления сексуальной ориентации".

Автор: Евгений Назаренко
Теги: Новости Украины Секс Законодательство Законопроект Олег Барна
Источник: 24 Канал
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Новости за 19 июня
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