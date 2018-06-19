Штраф за сексуальные проявления: психолог объяснил, что на самом деле задумал Барна

Штраф за сексуальные проявления: психолог объяснил, что на самом деле задумал Барна88 Читати новину українською
Любое проявление сексуальной ориентации хочет сделать вне закона народный избранник Олег Барна. Законопроект об этом он уже зарегистрировал.
Депутат от "Блока Петра Порошенко" Олег Барна теперь в новом аплуа – защитник общественной морали.
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"Публичные активные демонстративные действия, связанные действительно с сексуальными проявлениями. Знаете, нужно уже отделять от этого общества, особенно детей", – отметил Барна.
Правда, что же подразумевает депутат и где граница между проявлением сексуальной ориентации и не проявлением – по его словам непонятно. Очевидно, основная цель законопроекта господина Барни на волне скандала вокруг "КиевПрайда" – запретить любые сексуальные проявления ЛГБТ-людей, но так прямо написать он не мог, потому что раскритиковали бы.
Мы видим невежество человека, потому что он вообще не понимает, что такое сексуальная ориентация и что сексуальная ориентация есть у каждого человека, а не только у гомосексуальных людей,
– отметила председатель общественной организации "Инсайт" Елена Шевченко.
Не объясняет, что же задумал Олег Барна и пояснительная записка к закону.
"Если его примут, проголосуют народные депутаты, то люди не смогут семьями гулять по улице. Они не смогут ходить в ЗАГС, делать празднования свадеб", – пояснила Шевченко.
Психолог и сексолог объяснил не был ли момент, когда Олег Барна выносит с трибуны парламента Арсения Яценюка, проявлением сексуальной ориентации.
Желание одного мужчины потрогать другого мужчины. Я приветствую такие проявления, когда они происходят открыто и не проявляются через агрессию. Агрессия – это всегда выражение скованности и желание физического контакта,
– рассказала психолог Нелли Верховская.
То есть, самого же Барну могли бы наказать по его закону. Нардеп, кстати, попадает в конфликты. Такому поведению есть объяснение, отметила Нелли Верховская.
Это связано с тем, что у мужчины есть личные проблемы с ориентацией. То есть, возможно, лицо, что-то скрывает и ему не хочется скрывать это одному. Ему хочется, чтобы все скрывали свою ориентацию,
– добавила психолог.
Пояснительная записка к закону Олега Барны написана настолько размыто, что исходя из нее любое проявление сексуальной ориентации считается нарушением закона, то есть даже если парень и девушка просто держатся за руку или целуются.
В общем, люди в шутку воспринимают инициативу Олега Барни и советуют депутату все же заняться более насущными для страны проблемами.
Напомним, 18 июня народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Олег Барна зарегистрировал в Верховной Раде проект закона, которым предлагает, чтобы депутаты запретили украинцам "публичные проявления сексуальной ориентации".