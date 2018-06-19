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Штраф за сексуальні прояви: психолог пояснив, що насправді задумав Барна

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Будь-який прояв сексуальної орієнтації хоче зробити поза законом народний обранець Олег Барна. Законопроект про це він вже зареєстрував.

Депутат від "Блоку Петра Порошенка" Олег Барна тепер у новому аплуа – захисник суспільної моралі.

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"Публічні активні демонстративні дії, пов'язані дійсно з сексуальними проявами. Знаєте, потрібно вже відмежовувати від цього суспільства, а особливо дітей", – зазначив Барна.

Щоправда, що ж саме має на увазі депутат і де межа між проявом сексуальної орієнтації і не проявом - з його слів незрозуміло. Вочевидь, основна мета законопроекту пана Барни на хвилі скандалу навколо "Київпрайду"- заборонити будь-які сексуальні прояви ЛГБТ-людей, проте так прямо написати він не міг, бо розкритикували б.

Ми бачимо неосвіченість людини, бо вона взагалі не розуміє, що таке сексуальна орієнтація і що сексуальна орієнтація є у кожної людини, а не лише у гомосексуальних людей,
– наголосила голова громадської організації "Інсайт" Олена Шевченко.

Не пояснює, що ж задумав Олег Барна і пояснювальна записка до закону.

"Якщо його приймуть, проголосують народні депутати, то люди не зможуть сім'ями гуляти по вулиці. Вони не зможуть ходити до РАЦСу, робити святкування весіль", – пояснила Шевченко.

Психолог та сексолог пояснив чи не був момент, коли Олег Барна виносить з трибуни парламенту Арсенія Яценюка, проявом сексуальної орієнтації.

Бажання одного чоловіка порухати іншого чоловіка. Я вітаю такі прояви, коли вони відбуваються відкрито і не проявляються через агресію. Агресія – це завжди вираження скутості і бажання фізичного контакту,
– розповіла психолог Нелі Верховська.

Тобто, самого ж Барну могли б покарати за його законом. Нардеп, до речі, потрапляє у конфлікти. Такій поведінці є пояснення, зазначила Нелі Верховська.

Це пов’язано з тим, що у людини є особисті проблеми з орієнтацією. Тобто, можливо, особа, щось приховує і йому не хочеться приховувати це одному. Йому хочеться, щоб всі скривали свою орієнтацію,
– додала психолог.

Пояснювальна записка до закону Олега Барни написана настільки розмито, що виходячи з нею будь-який прояв сексуальної орієнтації вважається порушенням закону, тобто навіть якщо хлопець та дівчина просто тримаються за руку або цілуються.

Загалом, люди жартома сприймають ініціативу Олега Барни та радять депутату все ж таки зайнятись більш нагальними для країни проблемами.

Нагадаємо, 18 червня народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Олег Барна зареєстрував у Верховній Раді проект закону, яким пропонує, щоб депутати заборонили українцям "публічні прояви сексуальної орієнтації".

Теги: Новини України Олег Барна Законопроект Законодавство Секс
Джерело: 24 Канал
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