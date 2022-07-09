Во время выступления в Абэ дважды с интервалом в полторы секунды выстрелили сзади из импровизированного пистолета, напоминавшего двуствольное ружьё, и он потерял сознание. Служба безопасности Абэ задержала подозреваемого, который не оказал сопротивления. Абэ доставили в местную больницу, однако, врачам не удалось спасти ему жизнь.

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Убийца Тэцуя Ямагами, бывший японский военный моряк в 2002-2005 годах, служивший на военно-морской базе Куре, на допросах в полиции сообщил, что первоначально планировал убить другого человека – лидера некоей «организации», которая втянула в свою деятельность его мать и заставила делать крупные пожертвования.

Затем убийца заявил, что речь идет о религиозной организации, название которой пока не сообщается. Агентство dpa (Deutsche Presse-Agentur) предложило версию, что это может быть Церковь Объединения, которую также называют сектой Муна – по имени ее основателя южнокорейского религиозного деятеля Мун Сон Мена. Однако, Абэ был синтоистом и никаких религиозно-сектантских идей не продвигал. Он был членом правой организации Nippon Kaigi, но она не была религиозной.

Пожертвования в эту безымянную религиозную организацию разорили мать бывшего моряка и разрушили жизнь его семьи, уверяет убийца, который почему-то решил, что к деятельности этой организации имеет отношение Синдзо Абэ. Именно бывший премьер способствовал распространению влияния этой религиозной группы в Японии, идеи которого якобы Абэ продвигал, уверяет арестованный на допросах. При этом, к проводимой Абэ политике Ямагуми не выражает никаких претензий.

Во время обысков в жилище убийцы были найдены взрывчатые вещества и несколько самодельных самопалов достаточно большой убойной силы. Из одного из них и был убит Абэ. По свидетельствам очевидцев, выстрелы из этого самопала в момент покушения на экс-премьера производили мощный грохот и сопровождались выбросами густого белого порохового дыма – как из старинной пушки.

О втором выстреле

Вопрос в другом. На видео, гуляющих по сети, и слышно и видно два выстрела. Один из которых был мимо – Синдзо Абэ обернулся, чтобы посмотреть, что за шум за спиной. Второй, кажется, попал в Абэ. Абэ скончался от сильного кровотечения, поскольку пуля попала в шею. То есть второй выстрел был довольно точным. Учитывая самодельное оружие, которое использовал убийца, а также тот факт, что он носит очки, то есть у него плохое зрение, это означает, что он заранее тренировался как минимум. Собственно, он сам это подтвердил – Ямагами сообщил полиции, что отслеживал расписание Абэ во время его визита в Нару на веб-сайте политика и планировал нападение в течение нескольких месяцев.

Таким образом, пока что остаётся лишь одно объяснение - Ямагуми психически нестабилен. Либо захотел таким образом прославиться, что тоже свидетельствует о нарушениях психики.

Никакого политического заговора я в этом убийстве не вижу. Убийство Абэ не решает абсолютно никаких проблем сегодняшней повестки. К тому же, покинув пост премьера, Абэ хоть и оставался важным человеком как в партии, так и в японском политикуме в целом, но всё же не был фигурой #1. Да и политический расклад смерть Абэ особо не меняет. Так что у меня объяснение одно - психоэмоциональная нестабильность убийцы.

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Синдзо Абэ – не тот человек, которого мог бы убить обычный японский гражданин, даже, если бы он и был бы недоволен политикой, которую Абэ проводил в бытность премьером. Также Абэ не тот человек, которого мог бы таким способом устранить кто-то влиятельный из японского политикума.

Семья и биография

Абэ является представителем военно-политической династии. Прапрадедом Синдзо Абэ был Осима Ёсимаса (1850-1926), генерал Японской императорской армии, губернатор Квантунской области. Дедом по материнской линии был бывший японский премьер-министр Нобусукэ Киси, который принадлежал к самурайскому клану. Он входил в число архитекторов созданного на территории Маньчжурии марионеточного государства Маньчжоу-го и стал одним из 12 высших японских сановников, подписавших в декабре 1941-го Декларацию об объявлении войны США. Подозревался в военных преступлениях, и до 1948 года находился под стражей как подозреваемый класса «А». Впрочем, на Токийском процессе ему не было предъявлено никаких обвинений. Позднее, в 1960-м, именно Нобусукэ Киси организовал подписание американо-японского Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности – основы союза Токио и Вашингтона.

Биологический брат Нобусукэ — Эйсаку Сато также впоследствии занимал пост премьер-министра Японии и стал лауреатом Нобелевской премии мира в 1974 году за провозглашение "трёх безъядерных принципов" Японии.

Ещё один брат – Итиро Сато был военнослужащим ВМС Японии, генерал-лейтенантом, вице-адмиралом Императорского флота Японии, долгое время работал в Генеральном штабе Императорского флота Японии.

Сам Синдзо Абэ заявлял, что именно его дед – Нобусукэ Киси – оказал на него наибольшее влияние, на его мировоззрение и взгляды на дальнейшее развитие Японии.

Отцом Синдзо Абэ был Синтаро Абэ (1924-1991). Интересный факт, 1944 году Синтаро вступил в ряды добровольцев пилотов-камикадзе военно-морского авиационного училища. Война закончилась прежде, чем он смог пройти необходимую подготовку. В 1949 году, окончив юридический факультет Токийского университета, Синтаро Абэ начал свою карьеру в качестве политического репортера газеты Mainichi Shimbun. Он стал политиком в 1957 году, когда начал работать в качестве законодательного помощника тогдашнего премьер-министра Нобусукэ Киси.

В 1958 году Синтаро Абэ был избран в Палату представителей. Он возглавил крупную фракцию ЛДПЯ, консервативную Seiwa Seisaku Kenkyūkai и занимал различные министерские и партийные посты, в том числе министра сельского и лесного хозяйства и министра международной торговля и промышленности. В 1982-1986 годах Синтаро Абэ занимал пост министра иностранных дел, благодаря чему, собственно, Синдзо Абэ начал свою политическую карьеру.

Таким образом, династия Абэ – представители которой самураи, генералы, политики (министры и премьер-министры) – весьма влиятельная в Японии и сам Абэ после того, как покинул пост премьера, все же оставался довольно влиятельным человеком. Потому вероятность какого-то заговора с целью ликвидации кажется очень небольшой.

Пока официального вердикта от японских властей нет, однако, наиболее вероятным кажется, что Тэцуя Ямагуми – убийца Синдзо Абэ – является невменяемым. Этим и объясняется также способ убийства, ведь для Японии, имеющей крайне строгое законодательства относительно владения, хранения и ношения огнестрельного оружия, подобного рода события очень редки.

Да, история знает случаи публичных убийств представителей японского политикума. Однако, чаще всего в убийствах были замешаны якудза. Например, Кооки Исии, член японского парламента, представитель Демократической партии Японии был убит в октябре 2002 года членом влиятельного клана якудза Ямагучи-гуми. Иттё Ито, мэр Нагасаки, был убит в апреле 2007 года во время своей очередной предвыборной кампании Тетсуей Сиро — членом клана якудза Сюсин-кай, «дочерней» организацией Ямагучи-гуми. Как можно заметить, якудза не скрывают своей причастности к преступлениям и не прикрываются бывшими военными.

Синдзо Абэ был действительно выдающимся политиком. Он считался консерватором с националистическими взглядами. Одной из его главных целей был пересмотр конституции, которая была принята в 1947 году во время американской оккупации, а именно девятой т.н. "пацифистской" статьи, провозглашающей отказ Японии от права ведения войны и от создания вооруженных сил (японская армия называется Силами самообороны).

Сделать этого Абэ не удалось, однако в 2015 году он провел через парламент закон, разрешающий Японии применять войска за рубежом для защиты своих союзников. Он также увеличил на 10% оборонные траты Японии и создал полноценное Министерство обороны. Эти инициативы вызвали недовольство за рубежом — прежде всего в Китае и Южной Корее, которые в XX веке пострадали от японского милитаризма.

Абэ инициировал программу оживления стагнирующей экономики Японии, этот план получил название «абэномика». Программа базировалась на стратегии «трёх стрел», которая предусматривала сочетание монетарного смягчения – ослабление иены, увеличение государственных расходов и других экономических изменений, в том числе усиление роли женщин на рынке труда. Синдзо Абэ ушел с поста премьер-министра в 2020 году из-за проблем со здоровьем — у него много лет назад был диагностирован язвенный колит.

Похороны Синдзо Абэ состоятся 12 июля в городе Симоносэки на крайнем юго-западе главного японского острова Хонсю. В его окрестностях находится родовое кладбище семьи экс-премьера.