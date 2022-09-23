Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко сообщил, что из-под завалов многоэтажки спасатели ГСЧС вытащили 19 человек. 2 из них – дети.

К теме Под утро враг ударил из "Градов" по Марганцу и Никополю: есть погибшие и раненые

Что случилось

Вечером 22 сентября россияне ударили ракетой по жилому многоэтажному дому. От удара в одном из подъездов обрушились плиты перекрытия с 9 по 7 этажа. Травмы получил один человек.

Кириленко сообщил, что значительных человеческих жертв удалось избежать из-за того, что подавляющее большинство жильцов эвакуировались: из 53 квартир заселенными оставались 10.

Последствия обстрелов Донецкой области: фото Павла Кириленко

Жителей Донецкой области призывают эвакуироваться

Павел Кириленко отметил, что ситуация в Торецке – очередной пример того, что эвакуация спасает жизнь.

Кто до сих пор не выехал с территории Донбасса, особенно из зоны активных боевых действий, тот ежедневно подвергает свою жизнь смертельной опасности. Не пренебрегайте! Эвакуируйтесь – всем предоставляем такую возможность, причем совершенно бесплатно,

– сказал руководитель Донецкой ОГА.

Справка. Если хотите эвакуироваться из Донецкой области, звоните по телефону – 0988903318.

Отметим, что в течение 22 сентября россияне убили 7 мирных жителей Донбасса: 3 – в Бахмуте, 2 – в Торецке, 1 – во Временном Яру и 1 – в Клещиевке. Еще 17 человек получили ранения.

Но точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.

К теме – ночью и утром Украину снова обстреляли: смотрите видео