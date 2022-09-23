Очільник Донецької ОДА Павло Кириленко повідомив, що з-під завалів багатоповерхівки рятувальники ДСНС витягнули 19 людей. 2 з них – діти.

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Що трапилось

Ввечері 22 вересня росіяни вдарили ракетою по житловому багатоповерховому будинку. Від удару в одному з під'їздів обвалилися плити перекриття з 9 по 7 поверхи. Травми отримала одна людина.

Кириленко повідомив, що значних людських жертв вдалося уникнути через те, що переважна більшість мешканців будинку евакуювалася: з 53 квартир заселеними залишалися 10.

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Мешканців Донеччини закликають евакуюватися

Павло Кириленко зауважив, що ситуація у Торецьку – черговий приклад того, що евакуація рятує життя.

Хто досі не виїхав з території Донеччини, особливо із зони активних бойових дій, той щоденно наражає своє життя на смертельну небезпеку. Не легковажте! Евакуюйтеся – усім надаємо таку можливість, причому абсолютно безкоштовно,

– сказав очільник Донецької ОДА.

Довідка. Якщо хочете евакуюватися з Донецької області, телефонуйте за номером – 0988903318.

Зауважимо, що впродовж 22 вересня росіяни вбили 7 мирних жителів Донеччини: 3 – у Бахмуті, 2 – у Торецьку, 1 – у Часовому Яру та 1 – у Кліщіївці. Ще 17 людей отримали поранення.

Натомість точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити неможливо.

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