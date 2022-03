Министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что по состоянию на 4 марта на счете, который Нацбанк открыл для благотворительных взносов для помощи украинцам, пострадавшим от военных действий, находится около 42 миллионов гривен. Вместе с тем, в общей сложности на счета для помощи мирным украинцам и ВСУ было перечислено около 8 миллиардов гривен.

Кто присылает финансовую помощь

Отмечается, что каждая десятая гривна на таких счетах поступает из-за границы. Так, около 800 миллионов из 8 миллиардов гривен – это помощь небезразличных иностранцев и украинской диаспоры.

Средства поступают от граждан и предприятий в Украине, от иностранных правительств и учреждений, в частности:

США;

Великобритании;

Польши;

Германии;

Швеции;

Финляндии;

Чехии;

Китая;

Франции;

Канады и многих других стран.

Марина Лазебная напомнила, что средства, поступающие на гуманитарный счет НБУ, будут использованы для поддержки граждан Украины, наиболее пострадавших от войны:

обеспечение их едой и питьевой водой, одеждой и обувью, средствами гигиены и товарами первой необходимости;

обеспечение лекарством и медицинскими препаратами;

обустройство мест для размещения граждан, которые из-за боевых действий покинули место своего проживания;

предоставление единовременной денежной помощи;

удовлетворение других первоочередных потребностей людей.

Официальные реквизиты

Добавим, что переводить деньги для гуманитарной помощи с банковской карты можно мгновенно по ссылке.

Реквизиты для зачисления средств в национальной валюте (гривне):

Банк: Національний банк України

МФО 300001

Рахунок № UA823000010000032302338301027

код ЄДРПОУ 00032106

Отримувач: Національний банк України

Для зачисления средств в EUR:



BENEFICIARY: National Bank of Ukraine

BENEFICIARY BIC: NBUAUAUXXXX

IBAN DE05504000005040040066

PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 32302338301027

BENEFICIARY BANK NAME: DEUTSCHE BUNDESBANK, Frankfurt

BENEFICIARY BANK BIC: MARKDEFF

BENEFICIARY BANK ADDRESS: Wilhelm-Epstein-Strasse 14, 60431 Frankfurt Am Main, Germany



Для зачисления средств в USD:



BENEFICIARY: National Bank of Ukraine

BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX

BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine

ACCOUNT NUMBER: 400807238

BENEFICIARY BANK NAME: JP MORGAN CHASE BANK, New York

BENEFICIARY BANK BIC: CHASUS33

ABA 0210 0002 1

BENEFICIARY BANK ADDRESS: 383 Madison Avenue, New York, NY 10017, USA

PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 32302338301027



Для зачисления средств в GBP:



BENEFICIARY/RECIPIENT NAME: National Bank of Ukraine

SORT CODE: 60-92-42

ACCOUNT NUMBER: 0080033041

GB52CHAS60924280033041

REFERENCE FOR CREDITING ACCOUNT: 32302338301027

BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX

BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine

BENEFICIARY BANK NAME: JP MORGAN CHASE BANK NA, London

BENEFICIARY BANK BIC: CHASGB2L

BENEFICIARY BANK ADDRESS: 125 London Wall, London EC2Y 5AJ, UK

