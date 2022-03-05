Министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что по состоянию на 4 марта на счете, который Нацбанк открыл для благотворительных взносов для помощи украинцам, пострадавшим от военных действий, находится около 42 миллионов гривен. Вместе с тем, в общей сложности на счета для помощи мирным украинцам и ВСУ было перечислено около 8 миллиардов гривен.
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Кто присылает финансовую помощь
Отмечается, что каждая десятая гривна на таких счетах поступает из-за границы. Так, около 800 миллионов из 8 миллиардов гривен – это помощь небезразличных иностранцев и украинской диаспоры.
Средства поступают от граждан и предприятий в Украине, от иностранных правительств и учреждений, в частности:
- США;
- Великобритании;
- Польши;
- Германии;
- Швеции;
- Финляндии;
- Чехии;
- Китая;
- Франции;
- Канады и многих других стран.
Марина Лазебная напомнила, что средства, поступающие на гуманитарный счет НБУ, будут использованы для поддержки граждан Украины, наиболее пострадавших от войны:
- обеспечение их едой и питьевой водой, одеждой и обувью, средствами гигиены и товарами первой необходимости;
- обеспечение лекарством и медицинскими препаратами;
- обустройство мест для размещения граждан, которые из-за боевых действий покинули место своего проживания;
- предоставление единовременной денежной помощи;
- удовлетворение других первоочередных потребностей людей.
Официальные реквизиты
Добавим, что переводить деньги для гуманитарной помощи с банковской карты можно мгновенно по ссылке.
Реквизиты для зачисления средств в национальной валюте (гривне):
Банк: Національний банк України
МФО 300001
Рахунок № UA823000010000032302338301027
код ЄДРПОУ 00032106
Отримувач: Національний банк України
Для зачисления средств в EUR:
BENEFICIARY: National Bank of Ukraine
BENEFICIARY BIC: NBUAUAUXXXX
IBAN DE05504000005040040066
PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 32302338301027
BENEFICIARY BANK NAME: DEUTSCHE BUNDESBANK, Frankfurt
BENEFICIARY BANK BIC: MARKDEFF
BENEFICIARY BANK ADDRESS: Wilhelm-Epstein-Strasse 14, 60431 Frankfurt Am Main, Germany
Для зачисления средств в USD:
BENEFICIARY: National Bank of Ukraine
BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX
BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine
ACCOUNT NUMBER: 400807238
BENEFICIARY BANK NAME: JP MORGAN CHASE BANK, New York
BENEFICIARY BANK BIC: CHASUS33
ABA 0210 0002 1
BENEFICIARY BANK ADDRESS: 383 Madison Avenue, New York, NY 10017, USA
PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 32302338301027
Для зачисления средств в GBP:
BENEFICIARY/RECIPIENT NAME: National Bank of Ukraine
SORT CODE: 60-92-42
ACCOUNT NUMBER: 0080033041
GB52CHAS60924280033041
REFERENCE FOR CREDITING ACCOUNT: 32302338301027
BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX
BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine
BENEFICIARY BANK NAME: JP MORGAN CHASE BANK NA, London
BENEFICIARY BANK BIC: CHASGB2L
BENEFICIARY BANK ADDRESS: 125 London Wall, London EC2Y 5AJ, UK
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