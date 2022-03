Міністерка соціальної політики Марина Лазебна повідомила, що станом на 4 березня на рахунку, який Нацбанк відкрив для благодійних внесків для допомоги українцям, постраждалим від воєнних дії, перебуває близько 42 мільйонів гривень. Разом з тим, загалом на рахунки для допомоги мирним українцям та ЗСУ було перераховано близько 8 мільярдів гривень.

Хто надсилає фінансову допомогу

Зазначається, що кожна десята гривня на таких рахунках надходить з-за кордону. Так, близько 800 мільйонів з 8 мільярдів гривень – це допомога небайдужих іноземців та української діаспори.

Кошти надходять від громадян та підприємств в Україні, від іноземних урядів та установ, зокрема з:

США;

Великої Британії;

Польщі;

Німеччини;

Швеції;

Фінляндії;

Чехії;

Китаю;

Франції;

Канади та ще низки інших країн.

Марина Лазебна нагадала, що кошти, які надходять на гуманітарний рахунок НБУ, будуть використані для підтримки громадян України, які найбільше постраждали від війни:

забезпечення їх їжею та питною водою, одягом та взуттям, засобами гігієни і товарами першої необхідності;

забезпечення ліками і медичними препаратами;

облаштування місць для розміщення громадян, які через бойові дії покинули місце свого проживання;

надання одноразової грошової допомоги;

задоволення інших першочергових потреб людей.

Офіційні реквізити

Додамо, що переказати гроші для гуманітарної допомоги з банківської картки можна миттєво за посиланням.

Реквізити для зарахування коштів у національній валюті (гривні):



Банк: Національний банк України

МФО 300001

Рахунок № UA823000010000032302338301027

код ЄДРПОУ 00032106

Отримувач: Національний банк України



Для зарахування коштів у EUR:



BENEFICIARY: National Bank of Ukraine

BENEFICIARY BIC: NBUAUAUXXXX

IBAN DE05504000005040040066

PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 32302338301027

BENEFICIARY BANK NAME: DEUTSCHE BUNDESBANK, Frankfurt

BENEFICIARY BANK BIC: MARKDEFF

BENEFICIARY BANK ADDRESS: Wilhelm-Epstein-Strasse 14, 60431 Frankfurt Am Main, Germany



Для зарахування коштів у USD:



BENEFICIARY: National Bank of Ukraine

BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX

BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine

ACCOUNT NUMBER: 400807238

BENEFICIARY BANK NAME: JP MORGAN CHASE BANK, New York

BENEFICIARY BANK BIC: CHASUS33

ABA 0210 0002 1

BENEFICIARY BANK ADDRESS: 383 Madison Avenue, New York, NY 10017, USA

PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 32302338301027



Для зарахування коштів у GBP:



BENEFICIARY/RECIPIENT NAME: National Bank of Ukraine

SORT CODE: 60-92-42

ACCOUNT NUMBER: 0080033041

GB52CHAS60924280033041

REFERENCE FOR CREDITING ACCOUNT: 32302338301027

BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX

BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine

BENEFICIARY BANK NAME: JP MORGAN CHASE BANK NA, London

BENEFICIARY BANK BIC: CHASGB2L

BENEFICIARY BANK ADDRESS: 125 London Wall, London EC2Y 5AJ, UK

