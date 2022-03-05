Міністерка соціальної політики Марина Лазебна повідомила, що станом на 4 березня на рахунку, який Нацбанк відкрив для благодійних внесків для допомоги українцям, постраждалим від воєнних дії, перебуває близько 42 мільйонів гривень. Разом з тим, загалом на рахунки для допомоги мирним українцям та ЗСУ було перераховано близько 8 мільярдів гривень.
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Хто надсилає фінансову допомогу
Зазначається, що кожна десята гривня на таких рахунках надходить з-за кордону. Так, близько 800 мільйонів з 8 мільярдів гривень – це допомога небайдужих іноземців та української діаспори.
Кошти надходять від громадян та підприємств в Україні, від іноземних урядів та установ, зокрема з:
- США;
- Великої Британії;
- Польщі;
- Німеччини;
- Швеції;
- Фінляндії;
- Чехії;
- Китаю;
- Франції;
- Канади та ще низки інших країн.
Марина Лазебна нагадала, що кошти, які надходять на гуманітарний рахунок НБУ, будуть використані для підтримки громадян України, які найбільше постраждали від війни:
- забезпечення їх їжею та питною водою, одягом та взуттям, засобами гігієни і товарами першої необхідності;
- забезпечення ліками і медичними препаратами;
- облаштування місць для розміщення громадян, які через бойові дії покинули місце свого проживання;
- надання одноразової грошової допомоги;
- задоволення інших першочергових потреб людей.
Офіційні реквізити
Додамо, що переказати гроші для гуманітарної допомоги з банківської картки можна миттєво за посиланням.
Реквізити для зарахування коштів у національній валюті (гривні):
Банк: Національний банк України
МФО 300001
Рахунок № UA823000010000032302338301027
код ЄДРПОУ 00032106
Отримувач: Національний банк України
Для зарахування коштів у EUR:
BENEFICIARY: National Bank of Ukraine
BENEFICIARY BIC: NBUAUAUXXXX
IBAN DE05504000005040040066
PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 32302338301027
BENEFICIARY BANK NAME: DEUTSCHE BUNDESBANK, Frankfurt
BENEFICIARY BANK BIC: MARKDEFF
BENEFICIARY BANK ADDRESS: Wilhelm-Epstein-Strasse 14, 60431 Frankfurt Am Main, Germany
Для зарахування коштів у USD:
BENEFICIARY: National Bank of Ukraine
BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX
BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine
ACCOUNT NUMBER: 400807238
BENEFICIARY BANK NAME: JP MORGAN CHASE BANK, New York
BENEFICIARY BANK BIC: CHASUS33
ABA 0210 0002 1
BENEFICIARY BANK ADDRESS: 383 Madison Avenue, New York, NY 10017, USA
PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 32302338301027
Для зарахування коштів у GBP:
BENEFICIARY/RECIPIENT NAME: National Bank of Ukraine
SORT CODE: 60-92-42
ACCOUNT NUMBER: 0080033041
GB52CHAS60924280033041
REFERENCE FOR CREDITING ACCOUNT: 32302338301027
BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX
BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine
BENEFICIARY BANK NAME: JP MORGAN CHASE BANK NA, London
BENEFICIARY BANK BIC: CHASGB2L
BENEFICIARY BANK ADDRESS: 125 London Wall, London EC2Y 5AJ, UK
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