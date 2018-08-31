Сколько украинцы тратят на лекарства: впечатляющие цифры

54 миллиарда гривен – такую сумму потратили украинцы на покупку лекарств в аптеках в 2017 году.

Из них – 26% ушли на лекарства без доказанной эффективности.

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Среди всех самых популярных препаратов четыре – не имеют оснований для клинического применения.



Украинцы тратят невероятную сумму денег на лекарства

На гомеопатические лекарственные средства – украинцы потратили 1 миллиард гривен, еще 2 миллиарда гривен потратили на препараты, которые отсутствуют в современных мировых стандартах оказания медицинской помощи.

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