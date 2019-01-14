Согласие на секс это: мифы о добровольном согласии в рисунках
С 11 января 2019 года вступили в силу изменения в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы, которые призваны частично реализовать положения Стамбульской конвенции и касаются защиты от сексуального, домашнего насилия.
Не все правильно поняли нормы закона, из-за чего появилось много мифов и легенд. 24 канал опровергает утверждения, которые многих ввели в заблуждение.
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Миф первый: с 11 января для добровольного секса нужна расписка партнера
На самом деле нет. Расписка может только подтвердить, что в начале акта человек был на него согласен. В то же время, следует учесть, не была ли получена подпись под давлением. Во избежание проблем необходимо получить четкое недвусмысленное согласие партнера и осторожно относиться к случайным интимным связям.
К нотариусу бежать совсем необязательно
Миф второй: согласие действует на весь ход полового акта
На самом деле нет. Человек имеет право в любой момент изменить свое мнение. Если в процессе вам сказали "нет" – оставьте партнера в покое. Необходимо уважать мнение и желание других.
Уважайте своего партнера или партнершу
Миф третий: изнасилование – это только традиционный секс
На самом деле, не совсем. Отныне изнасилованием могут считаться любые действия сексуального характера без добровольного согласия потерпевшей стороны.
Миф четвертый: изнасилование в браке – не преступление
На самом деле преступление. Изнасилование жены или мужа, даже бывших, или другого человека, с которым обидчик находится или находился в семейных или близких отношениях, наоборот – отягощает ответственность (от 5 до 10 лет лишения свободы).
Брак – не основание для преступления
Миф пятый: честному человеку будет сложно защититься от обвинения в изнасиловании
На самом деле в Украине действует презумпция невиновности. Доказать отсутствие согласия должна сторона обвинения (потерпевший человек и прокурор). Доказательствами могут быть показания, вещественные доказательства, документы, заключения экспертов.
Доказывать в суде изнасилование должна сторона обвинения
Миф шестой: от изнасилований страдают только женщины
На самом деле глобально в 10-20% случаев жертвами изнасилований являются мужчины. Новый закон защищает таких мужчин, ранее этого фактически невозможно было достичь.
Мужчины также становятся жертвами изнасилований