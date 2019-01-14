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      Согласие на секс это: мифы о добровольном согласии в рисунках

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      Согласие на секс это: мифы о добровольном согласии в рисунках
      / 24 канал

      С 11 января 2019 года вступили в силу изменения в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы, которые призваны частично реализовать положения Стамбульской конвенции и касаются защиты от сексуального, домашнего насилия.

      Не все правильно поняли нормы закона, из-за чего появилось много мифов и легенд. 24 канал опровергает утверждения, которые многих ввели в заблуждение.

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      Миф первый: с 11 января для добровольного секса нужна расписка партнера

      На самом деле нет. Расписка может только подтвердить, что в начале акта человек был на него согласен. В то же время, следует учесть, не была ли получена подпись под давлением. Во избежание проблем необходимо получить четкое недвусмысленное согласие партнера и осторожно относиться к случайным интимным связям.

      Міфи про згоду на секс
      К нотариусу бежать совсем необязательно

      Миф второй: согласие действует на весь ход полового акта

      На самом деле нет. Человек имеет право в любой момент изменить свое мнение. Если в процессе вам сказали "нет" – оставьте партнера в покое. Необходимо уважать мнение и желание других.

      Міфи про згоду на секс
      Уважайте своего партнера или партнершу

      Миф третий: изнасилование – это только традиционный секс

      На самом деле, не совсем. Отныне изнасилованием могут считаться любые действия сексуального характера без добровольного согласия потерпевшей стороны.

      Миф четвертый: изнасилование в браке – не преступление

      На самом деле преступление. Изнасилование жены или мужа, даже бывших, или другого человека, с которым обидчик находится или находился в семейных или близких отношениях, наоборот – отягощает ответственность (от 5 до 10 лет лишения свободы).

      Міфи про згоду на секс
      Брак – не основание для преступления

      Миф пятый: честному человеку будет сложно защититься от обвинения в изнасиловании

      На самом деле в Украине действует презумпция невиновности. Доказать отсутствие согласия должна сторона обвинения (потерпевший человек и прокурор). Доказательствами могут быть показания, вещественные доказательства, документы, заключения экспертов.

      Міфи про згоду на секс
      Доказывать в суде изнасилование должна сторона обвинения

      Миф шестой: от изнасилований страдают только женщины

      На самом деле глобально в 10-20% случаев жертвами изнасилований являются мужчины. Новый закон защищает таких мужчин, ранее этого фактически невозможно было достичь.

      Міфи про згоду на секс
      Мужчины также становятся жертвами изнасилований

      Автор: Ирина Полищук
      Теги: Новости Украины Секс Публикации Статьи Инфографика Законодательство
      Источник: 24 канал
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