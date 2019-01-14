Згода на секс це: міфи про добровільний дозвіл в малюнках

З 11 січня 2019 року набули чинності зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів, які покликані частково реалізувати положення Стамбульської конвенції та стосуються захисту від сексуального, домашнього насильства.

Не всі правильно зрозуміли норми закону, через що з'явилось багато міфів та легенд. 24 канал спростовує твердження, які багатьох ввели в оману.

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Міф перший: з 11 січня для добровільного сексу потрібна розписка партнера

Насправді ні. Розписка може лише підтвердити, що на початку акту особа була на нього згодна. Водночас, слід врахувати, чи не було отримано підпис під тиском. Задля уникнення проблем необхідно отримати чітку недвозначну згоду партнера і обережно ставитись до випадкових інтимних зв'язків.



До нотаріуса бігти зовсім необов'язково

Міф другий: згода діє на весь перебіг статевого акту

Насправді ні. Людина має право в будь-який момент змінити свою думку. Якщо в процесі вам сказали "ні" – залиште партнера в спокої. Необхідно поважати думку і бажання інших.



Поважайте свого партнера чи партнерку

Міф третій: зґвалтування – це лише традиційний секс

Насправді – не зовсім. Відтепер зґвалтуванням можуть вважатись будь-які дії сексуального характеру без добровільної згоди потерпілої сторони.

Міф четвертий: зґвалтування у шлюбі – не злочин

Насправді злочин. Зґвалтування дружини або чоловіка, навіть колишніх, чи іншої людини, з якою кривдник перебуває чи перебував у сімейних чи близьких стосунках, навпаки – обтяжує відповідальність (від 5 до 10 років позбавлення волі).



Шлюб – не підстава для злочину

Міф п'ятий: чесній людині буде складно захиститись від звинувачення у зґвалтуванні

Насправді в Україні діє презумпція невинуватості. Довести відсутність згоди має сторона обвинувачення (потерпіла людина та прокурор). Доказами можуть бути покази, речові докази, документи, висновки експертів.



Доводити у суді зґвалтування має сторона обвинувачення

Міф шостий: від зґвалтувань потерпають лише жінки

Насправді глобально в 10-20% випадків жертвами зґвалтувань є чоловіки. Новий закон захищає таких чоловіків, раніше цього фактично неможливо було досягти.



Чоловіки також стають жертвами зґвалтувань