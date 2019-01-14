21:28
14 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПОЖЕЖА НА ХІМЗАВОДІ В КАЛУШІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Рух "Геї за Путіна" підбирається до тіла кумира. Т-34 – "новітні" російські танки
      Вєсті Кремля
      21:11, сьогодні
      Вєсті.UA: Чи потрібна Медведчуку пересадка мозку. Закон про секс
      Вєсті.UA
      19:40, сьогодні
      На які дурощі "Укрзалізниця" спускає мільйони: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 11 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 1
      Згадати все
      12:18, 12 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПОЖЕЖА НА ХІМЗАВОДІ В КАЛУШІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС

      Згода на секс це: міфи про добровільний дозвіл в малюнках

      2954 Читать новость на русском
      Згода на секс це: міфи про добровільний дозвіл в малюнках
      / 24 канал

      З 11 січня 2019 року набули чинності зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів, які покликані частково реалізувати положення Стамбульської конвенції та стосуються захисту від сексуального, домашнього насильства.

      Не всі правильно зрозуміли норми закону, через що з'явилось багато міфів та легенд. 24 канал спростовує твердження, які багатьох ввели в оману.

      Читайте також: Задокументований секс: заступник міністра про новації в законодавстві

      Міф перший: з 11 січня для добровільного сексу потрібна розписка партнера

      Насправді ні. Розписка може лише підтвердити, що на початку акту особа була на нього згодна. Водночас, слід врахувати, чи не було отримано підпис під тиском. Задля уникнення проблем необхідно отримати чітку недвозначну згоду партнера і обережно ставитись до випадкових інтимних зв'язків.

      Міфи про згоду на секс
      До нотаріуса бігти зовсім необов'язково

      Міф другий: згода діє на весь перебіг статевого акту

      Насправді ні. Людина має право в будь-який момент змінити свою думку. Якщо в процесі вам сказали "ні" – залиште партнера в спокої. Необхідно поважати думку і бажання інших.

      Міфи про згоду на секс
      Поважайте свого партнера чи партнерку

      Міф третій: зґвалтування – це лише традиційний секс

      Насправді – не зовсім. Відтепер зґвалтуванням можуть вважатись будь-які дії сексуального характеру без добровільної згоди потерпілої сторони.

      Міф четвертий: зґвалтування у шлюбі – не злочин

      Насправді злочин. Зґвалтування дружини або чоловіка, навіть колишніх, чи іншої людини, з якою кривдник перебуває чи перебував у сімейних чи близьких стосунках, навпаки – обтяжує відповідальність (від 5 до 10 років позбавлення волі).

      Міфи про згоду на секс
      Шлюб – не підстава для злочину

      Міф п'ятий: чесній людині буде складно захиститись від звинувачення у зґвалтуванні

      Насправді в Україні діє презумпція невинуватості. Довести відсутність згоди має сторона обвинувачення (потерпіла людина та прокурор). Доказами можуть бути покази, речові докази, документи, висновки експертів.

      Міфи про згоду на секс
      Доводити у суді зґвалтування має сторона обвинувачення

      Міф шостий: від зґвалтувань потерпають лише жінки

      Насправді глобально в 10-20% випадків жертвами зґвалтувань є чоловіки. Новий закон захищає таких чоловіків, раніше цього фактично неможливо було досягти.

      Міфи про згоду на секс
      Чоловіки також стають жертвами зґвалтувань

      Автор: Ірина Поліщук
      Теги: Новини України Секс Публікації Статті Законодавство Інфографіка
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Топ-8 найграндіозніших торговельних центрів світу
      сьогодні , 20:33 Топ-8 найграндіозніших торговельних центрів світу
      Наталія Печерська 1195
      Згода на секс це: міфи про добровільний дозвіл в малюнках
      сьогодні , 20:01 Згода на секс це: міфи про добровільний дозвіл в малюнках
      Ірина Поліщук 2952
      Компенсація за неякісне електропостачання: як вона діятиме
      сьогодні , 19:00 Компенсація за неякісне електропостачання: як вона діятиме
      Яніна Ткачук 2686
      Оборотни в погонах: почему никто не наказан за ограбление ювелирного магазина
      сьогодні , 19:00 Оборотни в погонах: почему никто не наказан за ограбление ювелирного магазина
      Юрій Бутусов 1683
      Шокуюча історія пограбування правоохоронцями ювелірного салону "Графф": що відомо про справу
      сьогодні , 18:30 Шокуюча історія пограбування правоохоронцями ювелірного салону "Графф": що відомо про справу
      Дмитро Гнап 684
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Перемоги-2018: про головні досягнення України в році, що минає
      13 грудня 2018 , 09:02
      Активісти запалили вогнища та розклали шини біля ОДА в Сумах
      16 березня 2017 , 04:14
      "Розкішні сейви Пятова рятували Україну, поки вона не вийшла з летаргічного сну": італійські ЗМІ про гру з нашою збірною
       11 жовтня 2018 , 11:45
      Марадона сконфузився під час інтерв'ю – легенда не зміг зв'язати два слова
       25 листопада 2018 , 09:59
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук