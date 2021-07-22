Министерство иностранных дел отреагировало на высказывания Арестовича и вынуждено было сделать заявление, что Украина не намерена пересматривать свой геополитический вектор. Но этот случай демонстрирует отсутствие нормальной коммуникации в Офисе Президента.

Читайте также Рассматривают с оптимизмом: в Китае высказались о перспективах сотрудничества с Украиной

Ряд действий и заявлений украинских властей наталкивает на мысль, что это не единичное явление и не личное мнение только Арестовича. "Арахамия говорит о внедрении китайских реформ в Украине, в то же время встречается с китайскими коммуникационными провайдерами. Также говорится и о безвизе на уровне президентов Китая и Украины", – отметил политолог Олег Саакян.

Кредиты из Китая

Еще одна наживка на которую клюют представители "Слуги народа", это, на первый взгляд, дешевые кредиты, которые можно получить из Китая. Такая позиция наводит на мысль, что в пропрезидентской фракции не до конца изучили вопросы специфики предоставления Китаем кредитов.

Ведь в отличие от западных партнеров, Китай не требует проведения реформ, не интересуется источниками доходов чтобы быть уверенным, что деньги мы им вернем.

Китай играет стратегическую игру

Китай дает кредиты без привычных для нас условий, но в то же время играет стратегическую игру. Уместно вспомнить Черногорию, которая уже имела неосторожность взять дешевые деньги у Китая на строительство дорожной магистрали. Вследствие недальновидности Черногория обращалась за помощью к Евросоюзу чтобы выплатить Поднебесной колоссальный долг в размере 1 миллиарда долларов за противоречивый проект дороги.

Потому что строят китайцы, за китайские кредиты. Подписали так, что правительство не имеет никакого влияния на процессы и процессы идут, поскольку они идут, как прикажут с Поднебесной,

– сказал медиаэксперт и политический консультант Алексей Ковжун.

По словам инвестиционного банкира Сергея Фурсы, китайцы действительно готовы давать кредиты, продвигая собственные интересы. Проблема лишь в том, что эти кредиты обычно влекут за собой коррупцию и главное существенное увеличение долговой нагрузки.

"Китайцы потом приходят за своим, когда у вас уже нет ресурсов отдавать эти кредиты. Ибо вы неконтролируемо потребляли или тратили", – подчеркнул эксперт.

Изменения геополитического вектора в сторону Поднебесной

В мире, где Китай набирает прежде всего экономические обороты, не сотрудничать с Поднебесной было бы нелогично. Впрочем, украинской власти стоит детально разобраться, где в таком сотрудничестве наш национальный интерес и какие инвестиции будут для нас безопасными.

А насчет изменения геополитического вектора в сторону Поднебесной, то не стоит забывать, что Китай, если бы был заинтересован в сильной и независимой Украине, то именно он, а не США, обеспечивал бы Украине 750 миллионов ежегодно военной помощи.

"Голосовал бы, наверное, в унисон не с Россией, а с Украиной за резолюции в ООН. Более того, на фоне российской агрессии Китай воспользовался моментом и усилил свои аннексионные усилия относительно Гонконга", – считает Саакян.

Стоит прочитать Это не более, чем игра, – Фейгин о договоренности Зеленского с Китаем

Поэтому, по мнению политических экспертов, украинской власти не стоит заниматься политическим блефом и угрозами коллективному Западу разворотом в сторону Китая. Зато есть предложение изучить подробнее, каким должно быть на самом деле успешное сотрудничество с Поднебесной и наконец навести порядок внутри монобольшинства.