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Российские захватчики продолжают цинично обстреливать украинские города. От бомбежек гибнут и получают травмы мирные жители, в том числе маленькие дети.
Источник:телеграм ГСЧС
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