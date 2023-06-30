Кадры, на которых слышно звуки выстрелов, опубликовали в сети. Свидетели рассказывали местному телеканалу, ссылаясь на слова сотрудников, что раздалось 7 выстрелов.

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Что происходило в аэропорту Кишинева

Слышал 6–7 выстрелов. Люди все убегали, покинули территорию аэропорта. Это (стрельба – 24 Канал) было внутри. Дети, сумки… Люди плакали, все убегали,

– рассказал очевидец телеканала TV8.

Очевидцы также показали видео из аэропорта в момент стрельбы. На нем слышно, как в зале аэропорта раздаются несколько выстрелов, а вокруг ходят только работники.

Стрельба в аэропорту Кишинева: смотрите видео

Момент стрельбы в аэропорту Кишинева: смотрите видео

Люди уже вернулись в аэропорт

Издание NewsMaker.md написало, что по состоянию на 20:17 30 июня людям разрешили вернуться в здание аэропорта. Вероятно, они смогут полететь своими рейсами.

Люди вернулись в аэропорт: смотрите видео

Нападавшим оказался гражданин Таджикистана

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан рассказал, что в международном аэропорту Кишинева произошел серьезный инцидент с безопасностью. По его данным:

стрельбу открыл 43-летний гражданин Таджикистана;

перед этим ему запретили въезд в Молдову из соображений безопасности.

Во время сопровождения в стерильную зону для возвращения назад он застрелил пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта из пистолета, украденного у сотрудника пограничной полиции,

– заявил молдавский премьер.

Что известно о стрельбе в аэропорту Кишинева