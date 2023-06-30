Кадри, на яких чутно звуки пострілів, опублікували в мережі. Свідки розповідали місцевому телеканалу, посилаючись на слова співробітників, що пролунало 7 пострілів.
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Що відбувалось в аеропорту Кишинева
Чув 6 – 7 пострілів. Люди всі тікали, покинули територію аеропорту. Це (стрілянина – 24 Канал) було всередині. Діти, сумки… Люди плакали, всі тікали,
– розповів очевидець телеканалу TV8.
Очевидці також показали відео з аеропорту в момент стрілянини. На ньому чутно, як у залі аеропорту лунає декілька пострілів, а довкола ходять тільки працівники.
Стрілянина в аеропорту Кишинева: дивіться відео
Момент стрілянини в аеропорту Кишинева: дивіться відео
Люди вже повернулись в аеропорт
Видання NewsMaker.md написало, що станом на 20:17 30 червня людям дозволили повернутись в приміщення аеропорту. Ймовірно, вони таки зможуть полетіти своїми рейсами.
Люди повернулись в аеропорт: дивіться відео
Нападником виявився громадянин Таджикистану
Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан розповів, що в міжнародному аеропорту Кишинева трапився серйозний інцидент з безпекою. За його даними:
- стрілянину відкрив 43-річний громадянин Таджикистану;
- перед цим йому заборонили в'їзд до Молдови з міркувань безпеки.
Під час супроводу в стерильну зону для повернення назад він застрелив прикордонника і співробітника служби безпеки аеропорту з пістолета, вкраденого у співробітника прикордонної поліції,
– заявив молдовський прем'єр.
Що відомо про стрілянину в аеропорту Кишинева
- Ввечері 30 червня невідомий іноземець відкрив стрілянину по Міжнародному аеропорту Кишинева. Відомо, що чоловік прилетів з Туреччини.
- Зловмисник вихопив зброю в прикордонника та здійснив декілька пострілів. Президентка країни Майя Санду заявила, що затриманий вбив прикордонника та співробітник служби охорони аеропорту. Прем'єр також повідомляв, що поранень зазнав один пасажир.
- Також відомо, що нападник після того, як здійснив постріли, забарикадувався в одному із приміщень та взяв заручників. Однак загін поліції особливого призначення FULGER пішов на штурм та знешкодив стрільця. Його поранили.
- Видання ZdG зазначило, що прокуратура відкрила справу за фактом "терористичного акту, вчиненого шляхом вбивства кількох осіб".