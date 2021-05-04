В США неизвестный мужчина пытался прорваться на территорию штаб-квартиры Центрального разведуправления. Она расположена в городе Лэнгли, штат Вирджиния. Незваного гостя остановили сотрудники ФБР.

У мужчины не было специального пропуска. Поэтому его остановила служба охраны.

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Переговоры со злоумышленником были безуспешными

Сотрудники безопасности пробовали уговорить правонарушителя остановиться, однако он к их аргументам не прислушался. Тогда охранники попытались сдвинуть его машину с места. Мужчина вышел из автомобиля и вытащил пистолет. Сотрудники ФБР, работавшие на месте, открыли огонь.

Злоумышленник попал в больницу

После этого злоумышленник попал не в ЦРУ, а в больницу. По предварительной информации, он психически нездоров. Это уже его не первая попытка попасть на территорию разведуправления.

Интересно! Как сообщили источники СМИ, в автомобиле мужчины была взрывчатка. Однако официально эту информацию не подтвердили.

В 1993 году двух агентов ЦРУ убили под штаб-квартирой

Отметим, что штаб-квартира ЦРУ находится под значительной охраной. В 1993 году пакистанец напал на агентов разведуправления. Он застрелил 2 сотрудников в их машинах и ранил еще троих непосредственно у ворот штаб-квартиры. Убийцу казнили в 2002 году.