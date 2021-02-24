В Калифорнии ветеран ВМС США скончался от полученных травм, которые ему нанес полицейский. Милиционер пять минут прижимал коленом шею 30-летнего мужчины.

Инцидент произошел еще 23 декабря 2020 года в городе Антиокия, но СМИ узнали о нем только сейчас. Семья Анджело Кинто уже подала в суд на полицейских, обвинив их в убийстве.

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У мужчины случился приступ паранойи

У ветерана ВМС США случился приступ паранойи и для того, чтобы его успокоить семья вызвала полицию. Однако на момент прибытия правоохранителей мужчина уже начал успокаиваться в объятиях матери.

Однако это не остановило полицейских, один из них повалил Анджело на пол и давил коленом на его шею течение 5 минут. В это время другой офицер держал ноги ветерана.

Он сказал: Пожалуйста, не убивай меня. Пожалуйста, не убивайте меня, когда они положили его на землю. Они надели на него наручники, и один офицер все время, когда я находилась в комнате, держал колено у него на затылке,

– сказала мать Квинто.

Жестокое обращение с Анджело продолжалось пока он не потерял сознание. Когда мужчины перевернули на спину – его лицо было в крови.

Он так и не смог прийти в себя. Ветеран умер в больнице через три дня после страшного инцидента.

Что известно об Анджело Квинто: коротко

Анджело Квинто родился на Филиппинах. Он служил в Военно-морских силах США, а в 2019 году был с почестями отправлен в запас.

Большую часть жизни он страдал от депрессии.

Его состояние сильно ухудшилось после того, как в 2020 году на него напали неизвестные.

Тогда он пришел в себя в больнице с серьезными травмами, но не помнил, что с ним случилось. Затем у него начались приступы паранойи и панические атаки.

Обратите внимание! В США 25 мая 2020 года в больнице умер афроамериканец Джордж Флойд. Умер мужчина в больнице, куда он попал после того, как полицейский в течение 8 минут прижимал коленом его шею. После гибели страну охватили масштабные протесты.