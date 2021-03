Статья украинского политика о биткойне превратилась в интернет-сенсацию на прошлой неделе – в течение 24 часов вошла в число наиболее прочитанных материалов на одном из самых популярных финансовых веб-сайтов в мире.

В статье, опубликованной на Seeking Alpha, Сергей Верланов, бывший председатель Государственной налоговой службы, проанализировал планы Украины по использованию ядерной энергетики для добычи биткойнов.

Его материал быстро поднялся до седьмого места по популярности на веб-сайте после публикации 10 марта, и оставался там большую часть 11 марта, вызвав жаркие споры в разделе комментариев.

"Новому автору крайне редко удается привлечь такое количество просмотров, – сказал Ричард Лалич, старший редактор отдела мысли и анализа Seeking Alpha. – Я думаю, что сочетание популярной темы, нового подхода к ней и опыта [Верланова] нашло отклик в нашей аудитории".

Seeking Alpha предоставляет ежедневные новости и аналитику для инвесторов, торгующих на финансовых рынках США. По данным компании SimilarWeb, занимающейся веб-аналитикой, в феврале в Seeking Alpha было в целом 36,8 миллиона посещений. По данным SimilarWeb, Seeking Alpha занимает пятое место среди самых популярных веб-сайтов в мире в категории "Финансы".

Для сравнения: The Wall Street Journal имел 70,1 миллиона посетителей в феврале, Financial Times – 29,9 миллиона и The Economist – 12 миллионов, по данным SimilarWeb.

Статья Верланов получила 67 комментариев читателей и стала одной из самых комментируемых статей на веб-сайте в марте.

21 февраля цена биткойнов достигла рекордно высокого уровня в 58 354 доллара за биткойн. Рост биткойнов подкрепляется тем, что он получает признание среди крупных инвесторов и компаний, таких как Tesla, Square, Mastercard и старейший банк Америки BNY Mellon.

По мере роста цены все больше игроков присоединяются к экосистеме добычи криптовалют, чтобы удовлетворить растущий спрос. Согласно данным Кембриджского индекса потребления электроэнергии в экосистеме биткойнов, проекта Кембриджского университета, добыча биткойнов в настоящее время использует 15,45 ГВт мощности по всему миру, по сравнению с 7,5 ГВт год назад.

Украинский Энергоатом, один из крупнейших мировых производителей ядерной энергии, в январе сделал первый шаг к созданию крупных центров по обработке данных и добычи криптовалют.

Энергоатом мощность 13,8 ГВт и потенциально может использовать 2 ГВт для добычи криптовалюта=, что сделало бы Украину вторым по величине добытчиком биткойнов в мире после Китая.

Но эти планы, похоже, понесли серьезные потери в феврале, когда Украина из-за спорных изменений в политике правительства и бесхозяйственности столкнулась с острой нехваткой энергии и была вынуждена начать импортировать электроэнергию напрямую из России, своего главного врага.

Напомним, что Россия прекращала поставки природного газа в Украину по крайней мере трижды с 2005 года, использовала свои войска для вторжения и аннексии Крыма в 2014 году и впоследствии оккупировала значительную часть Донецкой и Луганской областей.

"Вместо того, чтобы принять активные меры и восстановить реформы, правительство открыло двери для импорта электроэнергии из России, – написал Верланов в статье. – Теперь это создает угрозу национальной безопасности".