В конце концов правоохранителям удалось задержать злоумышленника. Это произошло через несколько часов после совершения им преступления.

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Что известно о стрельбе в Ирпене

Полицейские сообщили, что вечером 13 сентября к ним поступило сообщение от жительницы Ирпеня, что она обнаружила тело неизвестного мужчины возле одного из гаражных кооперативов, куда пошла, услышав звуки выстрелов.

На месте происшествия полицейские установили, что 33-летний погибший местный житель имеет огнестрельное ранение в спину. Рядом с телом обнаружены гильзы от огнестрельного оружия,

– отметили в полиции Киевской области.

Далее все соответствующие службы полиции были ориентированы на установление личности, местонахождение и поиск злоумышленника. Уже через считанные часы правоохранители задержали фигуранта.

Мужчину, стрелявшего в Ирпене, задержали / Фото полиции Киевской области

"Им оказался 29-летний житель Ирпеня. Предварительно известно, что между мужчинами произошел конфликт, после чего злоумышленник выстрелил знакомому в спину и скрылся", – сказали в полиции.

Правоохранители изъяли орудие убийства и направили для проведения соответствующей экспертизы. Следователи также начали уголовное производство по факту умышленного убийства по статье 115 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия еще продолжаются.