Зрештою правоохоронцям вдалося затримати зловмисника. Це сталося через кілька годин після здійснення ним злочину.

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Що відомо про стрілянину в Ірпені

Поліцейські повідомили, що ввечері 13 вересня до них надійшло повідомлення від жительки Ірпеня, що вона виявила тіло невідомого чоловіка біля одного з гаражних кооперативів, куди пішла, почувши звуки пострілів.

На місці події поліцейські встановили, що 33-річний загиблий місцевий житель має вогнепальне поранення в спину. Поруч із тілом виявлені гільзи від вогнепальної зброї,

– зазначили у поліції Київщини.

Далі всі відповідні служби поліції були орієнтовані на встановлення особи, місцеперебування та пошук зловмисника. Вже за лічені години правоохоронці затримали фігуранта.

Чоловіка, що стріляв у Ірпені, затримали / Фото поліції Київщини

"Ним виявився 29-річний житель Ірпеня. Попередньо відомо, що між чоловіками стався конфлікт, після чого зловмисник вистрілив знайомому у спину та втік", – сказали у поліції.

Правоохоронці вилучили знаряддя вбивства та направили для проведення відповідної експертизи. Слідчі також розпочали кримінальне провадження за фактом умисного вбивства за статтею 115 Кримінального кодексу України. Слідчі дії ще тривають.