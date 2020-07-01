Стрельба в Ивано-Франковске: злоумышленник подстерег жертву у подъезда
В Ивано-Франковске 30 июня произошла стрельба – неизвестный напал с оружием и ранил 45-летнего мужчину. Полиция ввела оперативный план "Сирена" для поиска и перехвата злоумышленника.
Об этом в фейсбуке рассказала полиция Ивано-Франковской области.
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Стрельба в Ивано-Франковске: что известно
- Инцидент произошел 30 июня, в 19:40 на 102 поступило сообщение о стрельбе.
- В Ивано-Франковске на улице Вовчинецкая 192 неизвестный с огнестрельным оружием напал на мужчину.
- Патрульные, следователи, криминалисты, кинологи и другие службы занимаются расследованием нападения.
- 45-летний мужчина, в которого стреляли, жив – он находится в больнице.
- Квалификацию преступления в полиции дадут после проведения первоочередных следственных действий.
Как пишет местное издание "Галка", жертва нападения возвращался к родственникам домой, а напавший подстерег его у подъезда, сделал выстрел, после чего скрылся на велосипеде.
В области ввели оперативный план "Сирена" для поиска нападавшего. Сейчас правоохранители опрашивают свидетелей и просматривают камеры видеонаблюдения.
Нападение с огнестрельным оружием произошло вечером 30 июня / Фото НПУ
Стреляли в мужчину на улице Вовчинецкой / Фото НПУ
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