В Ивано-Франковске 30 июня произошла стрельба – неизвестный напал с оружием и ранил 45-летнего мужчину. Полиция ввела оперативный план "Сирена" для поиска и перехвата злоумышленника.

Об этом в фейсбуке рассказала полиция Ивано-Франковской области.

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Стрельба в Ивано-Франковске: что известно

Инцидент произошел 30 июня, в 19:40 на 102 поступило сообщение о стрельбе.

В Ивано-Франковске на улице Вовчинецкая 192 неизвестный с огнестрельным оружием напал на мужчину .

Патрульные, следователи, криминалисты, кинологи и другие службы занимаются расследованием нападения.

45-летний мужчина, в которого стреляли, жив – он находится в больнице.

Квалификацию преступления в полиции дадут после проведения первоочередных следственных действий.

Как пишет местное издание " Галка ", жертва нападения возвращался к родственникам домой, а напавший подстерег его у подъезда, сделал выстрел, после чего скрылся на велосипеде.

В области ввели оперативный план "Сирена" для поиска нападавшего. Сейчас правоохранители опрашивают свидетелей и просматривают камеры видеонаблюдения.



Нападение с огнестрельным оружием произошло вечером 30 июня / Фото НПУ



Стреляли в мужчину на улице Вовчинецкой / Фото НПУ