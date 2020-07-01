У Івано-Франківську 30 червня сталася стрілянина – невідомий напав зі зброєю та поранив 45-річного чоловіка. Поліція ввела оперативний план "Сирена" для пошуку та перехоплення зловмисника.

Про це у фейсбуці розповіла поліція Івано-Франківської області.

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Стрілянина в Івано-Франківську: що відомо

Інцидент трапився 30 червня, о 19:40 на 102 надійшло повідомлення про стрілянину.

В Івано-Франківську на вулиці Вовчинецька 192 невідомий з вогнепальною зброєю напав на чоловіка .

. Патрульні, слідчі, криміналісти, кінологи та інші служби займаються розслідуванням нападу.

45-річний чоловік, у якого стріляли, живий – він перебуває у лікарні.

Кваліфікацію злочину у поліції дадуть після проведення першочергових слідчих дій.

Як пише місцеве видання "Галка", жертва нападу повертався до родичів додому, а нападник підстеріг його біля під'їзду, зробив постріл, після чого втік на велосипеді.

В області ввели оперативний план "Сирена" для розшуку нападника. Наразі правоохоронці опитують свідків та переглядають камери відеоспостереження.



Напад із вогнепальною зброєю трапився увечері 30 червня / Фото НПУ



Стріляли у чоловіка на вулиці Вовчинецькій / Фото НПУ

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