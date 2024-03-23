Официальные российские спикеры намекают, что в теракте виновата Украина. Главное управление разведки выложило заявление, где решительно отвергает эти обвинения. Разведчики отметили: Путин может “использовать расстрел собственных граждан как повод для еще более жестоких ударов по гражданской инфраструктуре и убийств гражданских украинцев".

Смотрите также Ответственность за стрельбу в ТЦ "Крокус Сити" якобы взяла ИГИЛ

Что говорят в мире о теракте в Красногорске под Москвой

Очень быстро после первых сообщений о стрельбе появилась реакция США. Белый дом назвал кадры с места происшествия ужасными. Россияне требовали предоставить свидетельства о подготовке к теракту, если таковые имеются. Но в США сказали, что не имели такой информации. Отдельно там отметили: нет свидетельств, что к этому могут быть причастны украинцы.

Что интересно, Америка была одной из тех стран, которые в начале марта предупреждали о возможности терактов в Москве. Но Джон Кирби в ответ на вопрос журналиста "Голоса Америки" сказал: "не верит, что предупреждение было непосредственно связано с этим".

В ООН сказали, что "опечалены" информацией о событиях в российской столице. Марию Захарову этот ответ не устроил.

Страны Евросоюза также отреагировали

ЕС в шоке и ужасе от сообщений о теракте в "Крокус Сити Холле" в Москве. ЕС осуждает любые атаки против мирных жителей. Наши мысли – со всеми гражданами России, которых коснулся этот теракт,

– заявил пресс-секретарь ЕС по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано.

"Ужас массового убийства невиновных граждан в Москве неприемлем", – сказала премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс указал, что мы живем в сумасшедшем мире. А министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал "не терять концентрации".

Глава МИД Польши Радослав Сикорский акцентировал, что его страна осуждает терроризм в любом проявлении.

В Германии призвали к быстрому расследованию атаки.

Есть версия, что взрывы выгодны России: на чем она основывается

Российские журналисты отмечают: терактов такого масштаба в Москве не было более десяти лет. В 2010-м были взрывы на станциях метро "Лубянка" и "Парк культуры".

В то же время многие вспоминают "рязанский сахар" – взрывы в жилых домах 4 – 16 сентября 1999 года. Они прозвучали в нескольких российских городах, в частности Буйнакске, Москве на Каширском шоссе и Волгодонске. По самой распространенной версии, такими действиями Путин оправдал Вторую чеченскую войну – мол, вот те боевики, с которыми нужно бороться. И повысил свой рейтинг, что помогло ему выиграть президентские выборы.

А в сети обратили внимание на странное совпадение: через несколько дней после победы Путина на выборах 2018 года произошел пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. Все это дает основания полагать, что здесь есть след ФСБ. К тому же буквально сегодня Песков впервые назвал войну войной, а не лживым "СВО". И заявил, что Украина представляет угрозу для граждан России и ее территорий – поэтому ее следует уничтожить как государство.