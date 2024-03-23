Офіційні російські речники натякають, що в теракті винна Україна. Головне управління розвідки видало заяву, де рішуче відкидає ці звинувачення. Розвідники наголосили: Путін може "використати розстріл власних громадян як привід для ще більш жорстоких ударів по цивільній інфраструктурі та вбивств цивільних українців".

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Що говорять у світі про теракт у Красногорську під Москвою

Дуже швидко після перших повідомлень про стрілянину з'явилася реакція США. Білий дім назвав кадри з місця події жахливими. Росіяни вимагали надати свідчення про підготовку до теракту, якщо такі є. Але в США сказали, що не мали такої інформації. Окремо там наголосили: немає свідчень, що до цього можуть бути причетні українці.

Що цікаво, Америка була однією з тих країн, які на початку березня попереджали про можливість терактів у Москві. Але Джон Кірбі у відповідь на запитання журналіста "Голосу Америки" сказав: "не вірить, що попередження було безпосередньо пов'язане з цим".

В ООН сказали, що "засмучені" інформацією про події у російській столиці. Марію Захарову ця відповідь не влаштувала.

Країни Євросоюзу також відреагували

ЄС у шоці та жаху від повідомлень про теракт у "Крокус Сіті Холлі" в Москві. ЄС засуджує будь-які атаки проти мирних жителів. Наші думки – з усіма громадянами Росії, яких торкнувся цей теракт,

– заявив прессекретар ЄС із закордонних справ та безпекової політики Петер Стано.

"Жах масового вбивства невинуватих громадян у Москві неприйнятний", – сказала прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс указав, що ми живемо в божевільному світі. А міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав "не втрачати концентрації".

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський акцентував, що його країна засуджує тероризм у будь-якому прояві.

В Німеччині закликали до швидкого розслідування атаки.

Є версія, що вибухи вигідні Росії: на чому вона ґрунтується

Російські журналісти зауважують: терактів такого масштабу в Москві не було понад десять років. У 2010 були вибухи на станціях метро "Лубянка" та "Парк культури".

Водночас багато хто пригадує "рязанський цукор" – вибухи у житлових будинках 4 – 16 вересня 1999 року. Вони пролунали в кількох російських містах, зокрема Буйнакську, Москві на Каширському шосе та Волгодонську. За найпоширенішою версією, такими діями Путін виправдав Другу чеченську війну – мовляв, ось ті бойовики, з якими потрібно боротися. І підвищив свій рейтинг, що допомогло йому виграти президентські вибори.

А в мережі звернули увагу на дивний збіг: за кілька днів після перемоги Путіна на виборах 2018 року сталася пожежа в торговому центрі "Зимова вишня" в Кемерово. Все це дає підстави вважати, що тут є слід ФСБ. До того ж буквально сьогодні Пєсков уперше назвав війну війною, а не облудним "СВО". І заявив, що Україна становить загрозу для громадян Росії та її територій – тож її слід знищити як державу.