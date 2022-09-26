Повестку ему не вручали: почему стрелял зинин

Женщина рассказала, что накануне повестку вручили лучшему другу ее сына. Из-за этого зинин очень переживал.

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В последнее время мужчина жил у бабушки. На видео по задержанию он рассказал, что нигде не работает. Утром 26 сентября зинин сказал бабушке, что идет в военкомат добровольцем. После того к нему никто не мог дозвониться.

Самому руслану повестка не приходила, но вчера она пришла его лучшему другу. Руслан был очень расстроен из-за этого, потому что друг в армии не служил. Говорили, что будет частичная мобилизация, а получается, что берут всех,

– отметила мама стрелка.

В то же время женщина добавила, что не знает, где сын взял оружие.

Что известно о стрельбе в военкомате в россии

Утром 26 сентября руслан зинин открыл огонь в военкомате в Усть-Илимске, что в Иркутской области. При этом он сказал, что сейчас все поедут домой. На видео с места происшествия видно, что после выстрела все присутствующие начали убегать.

Выяснилось, что зинин 6 раз выстрелил в военкома александра елисеева. Его немедленно отвезли в больницу. Сейчас военный находится в тяжелом состоянии в больнице.

Кстати, нападавший стрелял из самодельного оружия.

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