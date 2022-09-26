Повістку йому не вручали: чому стріляв зінін

Жінка розповіла, що напередодні повістку вручили найкращому другу її сина. Через це зінін дуже переживав.

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Останнім часом чоловіків жив у бабусі. На відео з затримання він розповів, що ніде не працює. Зранку 26 вересня зінін сказав бабці, що йде у військкомат добровольцем. Після того до нього ніхто не міг додзвонитися.

Самому руслану повістка не приходила, але вчора вона прийшла до його найкращого друга. Руслан був дуже засмучений через це, бо друг в армії не служив. Говорили, що буде часткова мобілізація, а виходить, що беруть усіх,

– зазначила мама стрілка.

Водночас жінка додала, що не знає, де син взяв зброю.

Що відомо про стрілянину у військкоматі в росії

Зранку 26 вересня руслан зінін відкрив вогонь у військкоматі в Усть-Ілімську, що в Іркутській області. При цьому він сказав, що зараз усі поїдуть додому. На відео з місця події видно, що після пострілу усі присутні почали втікати.

З'ясувалося, що зінін 6 разів вистрілив у воєнкома алєксандра єлісєєва. Його негайно відвезли у лікарню. Зараз військовий перебуває у важкому стані в лікарні.

До речі, нападник стріляв з саморобної зброї.

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