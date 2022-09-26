Очевидець стрілянини у військкоматі розповів, що у військкоматі немає металошукача. А документи у призовників теж ніхто не перевіряв, інформує 24 канал.

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Росіянин прийшов до військкомату із саморобною зброєю

За словами очевидця, у призовників дивилися тільки повістку і пропускали далі. Тому росіянин легко приніс озброєння. Так, у нього була зброя "як із фільму "Брат-2", дуже схожа на кшталт саморобної".

"Ніхто не воюватиме"

"Зараз усі поїдемо додому" та "Ніхто не воюватиме" – саме такі слова сказав 25-річний руслан зінін перед тим, як розпочати стрілянину у військкоматі.

За попередньою інформацією, воєнкома алєксандра єлісєєва госпіталізували із шістьма кульовими пораненнями. Нині він перебуває у реанімації. Стрільця одразу затримали.

Стрілок прийшов до військкомату зі своєю зброєю: дивіться відео

Що відомо про стрілянину в росії

Стрілка повинні були мобілізувати 26 вересня, тому він відкрив вогонь по воєнкому Усть-Ілімська алєксандру єлісєєву.

Стрілком виявився 25-річний місцевий мешканець руслан зінін. Сам нападник розповів, що ніде зараз не працює, однак воювати в Україні він не хоче.

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