Автомобиль подозреваемого в стрельбе в городе Льюистон обнаружили в соседнем городе.

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Жителей просят оставаться дома

Майк Сошук, государственный уполномоченный Департамента общественной безопасности, сообщил, что автомобиль вероятного стрелка был найден в Лиссабоне, городе, расположенном примерно в 8 милях на юго-восток от города Льюистон, где собственно и произошло убийство двух десяток человек.

Он призвал жителей Лиссабона и Льюистона спрятаться на месте, поскольку поиски преступника продолжаются.

Сотни офицеров продолжают искать злоумышленника, который пока остается на свободе и считается вооруженным и опасным.

В США мужчина из автомата застрелил более двух десятков человек: что известно

Вечером 25 октября в штате Мэн, в городе Льюистон, произошла стрельба. Выстрелы звучали в баре-гриль Schemengees и в заведении отдыха. Сообщается, что неизвестный мужчина из автоматической винтовки открыл огонь по людям в супермаркете и баре. Как следствие – 22 человека погибли, 30 получили ранения.

Полиции предварительно удалось установить личность подозреваемого. Его зовут Роберт Кард. Ранее мужчина был обвинен в превышении скорости в 2001 и 2002 годах. Впрочем, ни в каких других уголовных делах не фигурировал.

Кард был обученным инструктором по огнестрельному оружию и, как предполагают, находится в армейском резерве.

Правоохранительные органы заявили, что Кард "недавно сообщил о проблемах с психическим здоровьем". Так, он жаловался, что "слышит голоса и угрозы расстрелять базу Национальной гвардии в Сако".

Кроме того, известно, что этим летом Кард находился в психиатрической больнице в течение двух недель.

Обратите внимание! Жителей соседнего города Оберн тоже призвали не выходить на улицы.