Автомобіль підозрюваного у стрілянині у місті Льюїстон знайшли у сусідньому місті.

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Жителів просять лишатися вдома

Майк Сошук, державний уповноважений Департаменту громадської безпеки, повідомив, що авто ймовірного стрільця знайшли у Лісабоні, місті, що розташоване приблизно в 8 милях на південний схід від міста Льюїстон, де власне й сталося вбивство двох десяток людей.

Він закликав мешканців Лісабона та Льюїстона сховатися на місці, оскільки пошуки злочинця тривають.

Сотні офіцерів продовжують шукати зловмисника, який наразі залишається на свободі та вважається озброєним і небезпечним.

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Увечері 25 жовтня у штаті Мен, у місті Льюїстоні, трапилася стрілянина. Постріли лунали у барі-гриль Schemengees і у закладі відпочинку. Відомо, що невідомий чоловік з автоматичної гвинтівки відкрив вогонь по людях у супермаркеті та барі. Як наслідок – 22 людини загинули, 30 отримали поранення.

Поліції попередньо вдалося встановити особу підозрюваного. Його звуть Роберт Кард. Раніше чоловік був звинувачений у перевищенні швидкості у 2001 та 2002 роках. Втім, у жодних інших кримінальних справах не фігурував.

Кард був навченим інструктором із вогнепальної зброї та, як припускають, перебуває в армійському резерві.

Правоохоронні органи заявили, що Кард "нещодавно повідомив про проблеми з психічним здоров’ям". Зокрема, він скаржився про те, що "чує голоси і отримує погрози розстріляти базу Національної гвардії в Сако".

Крім того, відомо, що цього літа Кард перебував у психіатричній лікарні протягом двох тижнів.

Зверніть увагу! Жителів сусіднього міста Оберн теж закликали не виходити на вулиці, поки триває полювання на Карда.