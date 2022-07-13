Львовянин устроил стрельбу возле управления СБУ

Предварительно мужчина стрелял в воздух из стартового пистолета. Его уже задержали сотрудники правоохранительных органов.

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Как сообщили в патрульной полиции Львовщины, инцидент произошел около 17:00 на перекрестке улицы Сахарова-Витовского.

Сначала львовянин произвел несколько выстрелов из пистолета в воздух, после чего сел в автомобиль и поехал в направлении улицы Героев Майдана.

Очевидцы происшествия сразу сообщили о неадекватном поведении мужчины в полицию. Поэтому, когда тот двигался в направлении Героев Майдана, его остановили бойцы территориальной обороны. Уже тогда на место происшествия прибыли патрульные, которые провели поверхностную проверку и изъяли у мужчины оружие.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, устанавливают все обстоятельства происшествия и решают вопросы правовой квалификации,

– рассказали в полиции Львовщины.

По данным патрульных, на голове 39-летнего мужчины присутствовали телесные повреждения. Львовянин утверждает, что произвел выстрелы якобы в целях самообороны, поскольку неизвестный мужчина нанес ему три удара по голове.

К счастью, в результате инцидента с выстрелами возле управления СБУ во Львовской области никто из прохожих не пострадал.

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