Львів'янин влаштував стрілянину біля управління СБУ

Попередньо чоловік стріляв в повітря зі стартового пістолета. Його вже затримали працівники правоохоронних органів.

Читайте також Вирізав коханій язик, серце й жіночі органи: правоохоронці затримали нареченого-різника

Як повідомили у патрульній поліції Львівщини, інцидент трапився близько 17:00 на перехресті вулиці Сахарова-Вітовського.

Спершу львів'янин здійснив декілька пострілів з пістолета в повітря, після чого сів в автомобіль і поїхав у напрямку вулиці Героїв Майдану.

Очевидці події одразу повідомили про неадекватну поведінку чоловіка в поліцію. Тому, коли той рухався у напрямку Героїв Майдану, його зупинили бійці територіальної оборони. Вже тоді на місце події прибули патрульні, які провели поверхневу перевірку та вилучили в чоловіка зброю.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, встановлюють всі обставини події та вирішують питання правової кваліфікації,

– розповіли в поліції Львівщини.

За даними патрульних, на голові 39-річного чоловіка були присутні тілесні ушкодження. Львів'янин стверджує, що здійснив постріли нібито з метою самооборони, оскільки невідомий чоловік завдав йому три удари в голову.

На щастя, внаслідок інциленту з пострілами біля управління СБУ у Львівській області ніхто із перехожих не постраждав.

Зауважте – Садовий розповів як Львів готується до ймовірного нападу з Білорусі: дивіться відео