Стрельба на вечеринке в Техасе: есть погибшие и раненые, – фото, видео 18+
Стрельба произошла в городке Гринвилл, что в графстве Хант в Техасе. По одной из версий, выстрелы прозвучали во время встречи выпускников Техасского университета A&M University-Commerce. По другой – на костюмированной вечеринке, посвященной Хеллоуину. В результате стрельбы погибли по меньшей мере 2 человека, еще около 20-ти – ранены.
Относительно места стрельбы тоже шли дискуссии. Сначала сообщалось, что трагедия произошла на территории, принадлежащей университету. Впоследствии эту информацию опровергли в учебном заведении, информирует CNN.
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Стрельба произошла в клубе под названием The Party Venue. Для своей вечеринки студенты накануне забронировали там места. Неизвестный открыл огонь на вечеринке поздно ночью.
В этом клубе проходила вечеринка, на которой начали стрелять/ фото CNN
Стрелка пока не задержали. Полиция разыскивает злоумышленника.
Сейчас университет сотрудничает с полицией, чтобы установить, были ли среди застреленных или раненых студенты учебного заведения.
Во время стрельбы в клубе находились 750 человек. Некоторых раненых с места событий забирали с помощью вертолетов.
Некоторых раненых забирали с помощью вертолетов/ фото из соцсетей
Городок Гринвилл, в котором произошла стрельба, расположен вблизи Далласа.
Видео из клуба: на земле лежат раненые, 18+