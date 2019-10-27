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      Стрельба на вечеринке в Техасе: есть погибшие и раненые, – фото, видео 18+

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      Место стрельбы в Техасе
      Место стрельбы в Техасе / 7news.com.au

      Стрельба произошла в городке Гринвилл, что в графстве Хант в Техасе. По одной из версий, выстрелы прозвучали во время встречи выпускников Техасского университета A&M University-Commerce. По другой – на костюмированной вечеринке, посвященной Хеллоуину. В результате стрельбы погибли по меньшей мере 2 человека, еще около 20-ти – ранены.

      Относительно места стрельбы тоже шли дискуссии. Сначала сообщалось, что трагедия произошла на территории, принадлежащей университету. Впоследствии эту информацию опровергли в учебном заведении, информирует CNN.

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      Стрельба произошла в клубе под названием The Party Venue. Для своей вечеринки студенты накануне забронировали там места. Неизвестный открыл огонь на вечеринке поздно ночью.


      В этом клубе проходила вечеринка, на которой начали стрелять/ фото CNN

      Стрелка пока не задержали. Полиция разыскивает злоумышленника.

      Сейчас университет сотрудничает с полицией, чтобы установить, были ли среди застреленных или раненых студенты учебного заведения.

      Во время стрельбы в клубе находились 750 человек. Некоторых раненых с места событий забирали с помощью вертолетов.


      Некоторых раненых забирали с помощью вертолетов/ фото из соцсетей

      Городок Гринвилл, в котором произошла стрельба, расположен вблизи Далласа.

      Видео из клуба: на земле лежат раненые, 18+

       

      blog_ava
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Криминальные новости Новости США Стрельба
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