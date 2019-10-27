Стрельба на вечеринке в Техасе: есть погибшие и раненые, – фото, видео 18+

Стрельба произошла в городке Гринвилл, что в графстве Хант в Техасе. По одной из версий, выстрелы прозвучали во время встречи выпускников Техасского университета A&M University-Commerce. По другой – на костюмированной вечеринке, посвященной Хеллоуину. В результате стрельбы погибли по меньшей мере 2 человека, еще около 20-ти – ранены.

Относительно места стрельбы тоже шли дискуссии. Сначала сообщалось, что трагедия произошла на территории, принадлежащей университету. Впоследствии эту информацию опровергли в учебном заведении, информирует CNN.

Читайте также: Школьник в США выстрелил в одноклассника и вернулся на урок: детали

Стрельба произошла в клубе под названием The Party Venue. Для своей вечеринки студенты накануне забронировали там места. Неизвестный открыл огонь на вечеринке поздно ночью.



В этом клубе проходила вечеринка, на которой начали стрелять/ фото CNN

Стрелка пока не задержали. Полиция разыскивает злоумышленника.

Сейчас университет сотрудничает с полицией, чтобы установить, были ли среди застреленных или раненых студенты учебного заведения.

Во время стрельбы в клубе находились 750 человек. Некоторых раненых с места событий забирали с помощью вертолетов.



Некоторых раненых забирали с помощью вертолетов/ фото из соцсетей

Городок Гринвилл, в котором произошла стрельба, расположен вблизи Далласа.

2 killed, at least 14 injured in shooting near Texas A&M-Commercehttps://t.co/tekPoUytXB — FOX19 NOW (@FOX19) October 27, 2019

Видео из клуба: на земле лежат раненые, 18+