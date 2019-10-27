Стрілянина на вечірці у Техасі: є загиблі і поранені, – фото, відео 18+

Стрілянина трапилась у містечку Грінвіль, що у графстві Гант в Техасі. За однією із версій постріли пролунали під час зустрічі випускників Техаського університету A&M University-Commerce. За іншою – на костюмованій вечірці, присвяченій Геловіну. В результаті стрілянини загинули щонайменше 2 людей, ще близько 20-ти – поранені.

Щодо місця стрілянини теж точились дискусії. Спочатку повідомлялося, що трагедія трапилась на території, що належить університету. Згодом цю інформацію спростували в навчальному закладі, інформує CNN.

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Стрілянина відбулася в клубі під назвою The Party Venue. Для своєї вечірки студенти напередодні забронювали там місця. Невідомий відкрив вогонь на вечірці пізно вночі.



У цьому клубі проходила вечірка, на якій почали стріляти/ фото CNN

Стрільця поки не затримали. Поліція розшукує зловмисника.

Наразі університет співпрацює з поліцією, щоб встановити, чи серед застрелених чи поранених були студенти навчального закладу.

Під час стрілянини у клубі перебувало 750 людей. Деяких поранених з місця подій забирали за допомогою гелікоптерів.



Деяких поранених забирали за допомогою гвинтокрилів/ фото з соцмереж

Містечко Грінвіль, у якому трапилась стрілянина, розташоване поблизу Далласа.

2 killed, at least 14 injured in shooting near Texas A&M-Commercehttps://t.co/tekPoUytXB — FOX19 NOW (@FOX19) October 27, 2019

Відео з клубу: на землі лежать поранені, 18+