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      Стрілянина на вечірці у Техасі: є загиблі і поранені, – фото, відео 18+

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      Місце стрілянини у Техасі
      Місце стрілянини у Техасі / 7news.com.au

      Стрілянина трапилась у містечку Грінвіль, що у графстві Гант в Техасі. За однією із версій постріли пролунали під час зустрічі випускників Техаського університету A&M University-Commerce. За іншою – на костюмованій вечірці, присвяченій Геловіну. В результаті стрілянини загинули щонайменше 2 людей, ще близько 20-ти – поранені.

      Щодо місця стрілянини теж точились дискусії. Спочатку повідомлялося, що трагедія трапилась на території, що належить університету. Згодом цю інформацію спростували в навчальному закладі, інформує CNN.

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      Стрілянина відбулася в клубі під назвою The Party Venue. Для своєї вечірки студенти напередодні забронювали там місця. Невідомий відкрив вогонь на вечірці пізно вночі.


      У цьому клубі проходила вечірка, на якій почали стріляти/ фото CNN

      Стрільця поки не затримали. Поліція розшукує зловмисника.

      Наразі університет співпрацює з поліцією, щоб встановити, чи серед застрелених чи поранених були студенти навчального закладу.

      Під час стрілянини у клубі перебувало 750 людей. Деяких поранених з місця подій забирали за допомогою гелікоптерів.


      Деяких поранених забирали за допомогою гвинтокрилів/ фото з соцмереж

      Містечко Грінвіль, у якому трапилась стрілянина, розташоване поблизу Далласа.

      Відео з клубу: на землі лежать поранені, 18+

       

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини США Стрілянина Кримінальні новини
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