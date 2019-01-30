10:34
30 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Космические идеи России. Легализация чиновничьей коррупции
      Вєсті Кремля
      22:29, 29 января
      Вести.UA: Ляшко на новых колесах. Мажорная Богословская
      Вєсті.UA
      20:34, 29 января
      Все знают, и ничего не делают: как на Харьковщине нагло разворовывают десятки гектаров леса
      ЦРУ
      09:00, 25 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Жизнь на пенсии
      Згадати все
      22:37, 29 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Стрельба в Лас-Вегасе: что полиция знает о мотиве стрелка

      30 Читати новину українською
      Стрельба в Лас-Вегасе
      Стрельба в Лас-Вегасе / Getty images

      Больше года назад в Лас-Вегасе случился трагический расстрел людей. Тогда 64-летний американец Стивен Педдок во время фестиваля кантри-музыки убил 58 человек и ранил около 900 человек.

      Так, следователи ФБР считают, что определенного мотива в действиях стрелка не было, передает Guardian.

      Читайте также: В Одессе мужчина устроил стрельбу возле кафе: есть раненые

      Он стремился нанести как можно больший вред, за что и получил позорное отношение к себе,
      – отметили правоохранители.

      Известно, что мужчина выпустил в толпу свыше 1,1 тысячи патронов, в его номере нашли еще около 4 тысяч патронов.

      По данным ФБР, отсутствие конкретного мотива – не редкий феномен для массовых убийц. Они, как правило, идут на насилие из-за "комплексной комбинации различных раздражителей".

      стрілок Лас-Вегас стрілянина теракт США
      Стрелок, который убил больше полусотни людей в Лас-Вегасе, Стивен Педдок

      Что известно о стрельбе в Лас-Вегасе? 1 октября 2017 года американец Стивен Педдок начал стрелять с верхних этажей отеля "Мандалай-Бей" по посетителям фестиваля кантри-музыки в Лас-Вегасе. Стрелок выпустил в толпу более 1000 пуль. В результате массового убийства погибли 58 человек, около 900 получили ранения. Расстрел стал самым массовым убийством с момента событий 11 сентября 2001 года.

      СТРЕЛЬБА В ЛАС-ВЕГАСЕ: КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ
       
      Теги: Оружие Новости США Новости политики Стрельба в Лас-Вегасе Криминальные новости
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Порошенко йде на другий термін: його козирі та можливі плани щодо конкурентів
      сегодня , 08:40 Порошенко йде на другий термін: його козирі та можливі плани щодо конкурентів
      Артем Овдієнко 1860
      Главные новости 29 января: Порошенко снова идет в президенты и закрытие дела против Холодницкого
      сегодня , 08:05 Главные новости 29 января: Порошенко снова идет в президенты и закрытие дела против Холодницкого
      534
      Як живе найбагатший екоінспектор України: статки, які шокують
      сегодня , 01:00 Як живе найбагатший екоінспектор України: статки, які шокують
      Тетяна Мартинюк 786
      Жизнь в "ЛНР": за четыре года изменилось все
      29 января , 22:01 Жизнь в "ЛНР": за четыре года изменилось все
      Ольга Черненко 5711
      Нуб или профи: поймете ли вы геймера – тест
      29 января , 21:03 Нуб или профи: поймете ли вы геймера – тест
      292
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Украинский фильм "Киборги" показали в Конгрессе США
       15 марта 2018 , 09:07
      Столицу Египта накрыла песчаная буря – фото, видео
       16 января , 18:52
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук