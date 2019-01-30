Стрельба в Лас-Вегасе: что полиция знает о мотиве стрелка

Больше года назад в Лас-Вегасе случился трагический расстрел людей. Тогда 64-летний американец Стивен Педдок во время фестиваля кантри-музыки убил 58 человек и ранил около 900 человек.

Так, следователи ФБР считают, что определенного мотива в действиях стрелка не было, передает Guardian.

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Он стремился нанести как можно больший вред, за что и получил позорное отношение к себе,

– отметили правоохранители.

Известно, что мужчина выпустил в толпу свыше 1,1 тысячи патронов, в его номере нашли еще около 4 тысяч патронов.

По данным ФБР, отсутствие конкретного мотива – не редкий феномен для массовых убийц. Они, как правило, идут на насилие из-за "комплексной комбинации различных раздражителей".



Стрелок, который убил больше полусотни людей в Лас-Вегасе, Стивен Педдок

Что известно о стрельбе в Лас-Вегасе? 1 октября 2017 года американец Стивен Педдок начал стрелять с верхних этажей отеля "Мандалай-Бей" по посетителям фестиваля кантри-музыки в Лас-Вегасе. Стрелок выпустил в толпу более 1000 пуль. В результате массового убийства погибли 58 человек, около 900 получили ранения. Расстрел стал самым массовым убийством с момента событий 11 сентября 2001 года.