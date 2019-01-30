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      Стрілянина у Лас-Вегасі: що поліція знає про мотив стрільця

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      Стрілянина у Лас-Вегасі
      Стрілянина у Лас-Вегасі / Getty images

      Понад рік тому у Лас-Вегасі трапився трагічний розстріл людей. Тоді 64-річний американець Стівен Педдок під час фестивалю кантрі-музики вбив 58 людей та поранив близько 900 осіб.

      Так, слідчі ФБР вважають, що певного мотиву у діях стрілка не було, передає Guardian.

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      Він прагнув нанести якомога більшої шкоди, за що й отримав ганебне ставлення до себе,
      – зазначили правоохоронці.

      Відомо, що чоловік випустив у натовп понад 1,1 тисячу патронів, у його номері знайшли ще близько 4 тисяч набоїв.

      За даними ФБР, відсутність конкретного мотиву – не рідкісний феномен для масових убивць. Вони, як правило, йдуть на насильство через "комплексну комбінацію різних подразників".

      стрілок Лас-Вегас стрілянина теракт США
      Стрілок, який вбив понад півсотні людей у Лас-Вегасі, Стівен Педдок

      Що відомо про стрілянину у Лас-Вегасі? 1 жовтня 2017 року американець Стівен Педдок почав стріляти з верхніх поверхів готелю "Мандалай-Бей" по відвідувачах фестивалю кантрі-музики у Лас-Вегасі. Стрілок випустив у натовп понад 1000 куль. В результаті масового вбивства загинули 58 осіб, близько 900 отримали поранення. Розстріл став найбільш масовим вбивством з моменту подій 11 вересня 2001 року.

      Стрілянина у Лас-Вегасі: ключові факти
      Теги: Новини США Зброя Новини політики Кримінальні новини Стрілянина у Лас-Вегасі
      Джерело: 24 Канал
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