Стрілянина у Лас-Вегасі: що поліція знає про мотив стрільця
Понад рік тому у Лас-Вегасі трапився трагічний розстріл людей. Тоді 64-річний американець Стівен Педдок під час фестивалю кантрі-музики вбив 58 людей та поранив близько 900 осіб.
Так, слідчі ФБР вважають, що певного мотиву у діях стрілка не було, передає Guardian.
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Він прагнув нанести якомога більшої шкоди, за що й отримав ганебне ставлення до себе,
– зазначили правоохоронці.
Відомо, що чоловік випустив у натовп понад 1,1 тисячу патронів, у його номері знайшли ще близько 4 тисяч набоїв.
За даними ФБР, відсутність конкретного мотиву – не рідкісний феномен для масових убивць. Вони, як правило, йдуть на насильство через "комплексну комбінацію різних подразників".
Стрілок, який вбив понад півсотні людей у Лас-Вегасі, Стівен Педдок
Що відомо про стрілянину у Лас-Вегасі? 1 жовтня 2017 року американець Стівен Педдок почав стріляти з верхніх поверхів готелю "Мандалай-Бей" по відвідувачах фестивалю кантрі-музики у Лас-Вегасі. Стрілок випустив у натовп понад 1000 куль. В результаті масового вбивства загинули 58 осіб, близько 900 отримали поранення. Розстріл став найбільш масовим вбивством з моменту подій 11 вересня 2001 року.
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