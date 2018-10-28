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      Стрельба в синагоге в США: Трамп заговорил об усилении смертной казни

      89 Читати новину українською
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / www.elperiodiquito.com/index

      Глава Белого дома Дональд Трамп заявил о необходимости усиления закона о смертной казни после стрельбы в синагоге Питтсбурга.

      Об этом сообщает телеканал CBS Pittsburgh.

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      "Такие люди (нападавший в Питтсбурге – "24") должны заплатить максимальную цену. Это нужно остановить", – сказал Трамп.

      По его словам, то, что произошло в Питтсбурге оказалось серьезнее, чем он предполагал.

      Я поговорил с мэром и губернатором, чтобы сообщить им, что федеральное правительство всегда поддерживало и будет их поддерживать,
      – подчеркнул президент США.

      Напомним, 27 октября в городе Питтсбург (штат Пенсильвания, США) произошла стрельба. Неизвестный мужчина открыл огонь по людям, находившимся в синагоге. Погибло 11 человек. После перестрелки с полицией нападавший сдался правоохранителям.

      Теги: Новости США Стрельба в синагоге в США Дональд Трамп
      Источник: 24 Канал
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