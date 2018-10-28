Стрельба в синагоге в США: Трамп заговорил об усилении смертной казни

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил о необходимости усиления закона о смертной казни после стрельбы в синагоге Питтсбурга.

Об этом сообщает телеканал CBS Pittsburgh.

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"Такие люди (нападавший в Питтсбурге – "24") должны заплатить максимальную цену. Это нужно остановить", – сказал Трамп.

По его словам, то, что произошло в Питтсбурге оказалось серьезнее, чем он предполагал.

Я поговорил с мэром и губернатором, чтобы сообщить им, что федеральное правительство всегда поддерживало и будет их поддерживать,

– подчеркнул президент США.

Напомним, 27 октября в городе Питтсбург (штат Пенсильвания, США) произошла стрельба. Неизвестный мужчина открыл огонь по людям, находившимся в синагоге. Погибло 11 человек. После перестрелки с полицией нападавший сдался правоохранителям.