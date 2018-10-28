Стрілянина у синагозі в США: Трамп заговорив про посилення смертної кари

Очільник Білого дому Дональд Трамп заявив про необхідність посилення закону про смертну кару після стрілянини в синагозі Піттсбурга.

Про це повідомляє телеканал CBS Pittsburgh.

Читайте також: Всі карти в наших руках, – Трамп висловився про переговори з Росією

"Такі люди (нападник в Піттсбурзі - "24") Повинні заплатити максимальну ціну. Це потрібно зупинити", – сказав Трамп.

За його словами, те, що відбулося в Піттсбурзі виявилося серйознішим, ніж він припускав.

Я поговорив з мером і губернатором, щоб повідомити їх, що федеральний уряд завжди підтримувало та буде їх підтримувати,

– наголосив президент США.

Нагадаємо, 27 жовтня у місті Піттсбург (штат Пенсильванія, США) сталась стрілянина. Невідомий чоловік відкрив вогонь по людях, що перебували у синагозі. Загинуло 11 осіб. Після перестрілки з поліцією нападник здався правоохоронцям.