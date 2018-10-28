Стрілянина у синагозі в США: Трамп заговорив про посилення смертної кари
Очільник Білого дому Дональд Трамп заявив про необхідність посилення закону про смертну кару після стрілянини в синагозі Піттсбурга.
Про це повідомляє телеканал CBS Pittsburgh.
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"Такі люди (нападник в Піттсбурзі - "24") Повинні заплатити максимальну ціну. Це потрібно зупинити", – сказав Трамп.
За його словами, те, що відбулося в Піттсбурзі виявилося серйознішим, ніж він припускав.
Я поговорив з мером і губернатором, щоб повідомити їх, що федеральний уряд завжди підтримувало та буде їх підтримувати,
– наголосив президент США.
Нагадаємо, 27 жовтня у місті Піттсбург (штат Пенсильванія, США) сталась стрілянина. Невідомий чоловік відкрив вогонь по людях, що перебували у синагозі. Загинуло 11 осіб. Після перестрілки з поліцією нападник здався правоохоронцям.