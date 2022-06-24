Прокуратура обвиняет оккупанта в нарушении обычаев войны. Русский застрелил жителя села Богдановка и трижды изнасиловал жену убитого. Пока Романова судят заочно. Жив ли он – точно неизвестно.

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В марте в соцсетях появилась информация о том, что Михаил Романов погиб во время ведения боевых действий, но прокуратура не нашла этому подтверждения. Поэтому судит его, как живого, хотя и заочно.

Что известно о преступлении оккупанта

Утром 9 марта бывший депутат горсовета Броваров Алексей Здоровец и его супруга услышали выстрел во дворе своего частного дома. Супруги вышли на улицу и увидели группу русских солдат. Выяснилось, что русские захватчики застрелили их собаку — бегающего по двору алабая. Тогда россияне сказали, что не знали, что здесь люди и не хотят ничего плохого.

Справка. Российские войска заняли Бровары 8 марта.

Жена убитого Алексея Здоровца рассказала, что пришедший к ним во двор командир группы назвался Михаилом Романовым. Он был пьян и приставал к женщине. Порывшись в машине Здоровца он нашел камуфляжную куртку, разозлился и пустил автоматную очередь над головой мужчины. Но пара убедила оккупантов, что эта экипировка для страйкбола и те уехали.

Но вечером Романов вернулся с еще одним сослуживцем. Здоровец пошел открывать ворота, а его жена спустилась в бойлерную, где спал трехлетний сын.

Потом я услышала выстрел на улице, а потом уже шаги в доме. Мне кричат: "Вылазь!" Я спрашиваю: "Где мой муж?" Тогда вот этот мужчина в черной форме говорит: "Нет у тебя больше мужа, он у тебя был нацистом, поэтому я его застрелил",

– рассказала женщина.

Военный в черной форме пригрозил ей, что если она поднимет шум, то они покажут ее трехлетнему сыну "как мамины мозги по дому разлетаются". Впоследствии Романов приказал вдове раздеться, после чего военные по очереди изнасиловали ее, держа пистолет у головы. Потом они уехали, но еще дважды возвращались и насиловали женщину снова. Каждый раз они возвращались пьяными.

Раз они вернулись уже настолько пьяны, что не держались на ногах, сосали прямо в доме и в конце концов сели в кресла, где и заснули,

– вспоминает потерпевшая.

Когда россияне уснули, женщина взяла сына, который все это время был в бойлерной, и сбежала из дома. На следующий день она сумела выехать на территорию, подконтрольную Украине, где дала показания полиции и рассказала о случившемся.

Служба безопасности Украины открыла уголовное дело по заявлению пострадавшей и нашла страницы Михаила Романова в социальных сетях. Потерпевшая узнала Романова на фото. 22 марта, когда Бровары еще были оккупированы, прокуратура заочно объявила Романову подозрение в нарушении правил и обычаев войны – жестоком отношении к мирному населению, соединенному с убийством. В подозрении указано, что именно Романов застрелил Здоровца. Хотя жена убитого говорила журналистам, что в убийстве ей признался не Романов, а его сослуживец.

Уже после того, как в соцсетях начали распространять информацию о якобы гибели Романова, СБУ подала в суд справку о том, что он продолжает службу в своей воинской части, которая в апреле вышла из Украины в Беларусь, а в мае передислоцировалась в российский Белгород. Прокуратура направляла россиянину подозрение из-за вотсапа: на его номер и телефон жены.

Как идет суд

Подготовительное заседание по делу Романова началось в Соломенском суде 23 июня. Туда явились прокуроры, адвокат потерпевшей Татьяна Коренчук и защитник обвиняемого Андрей Доманский. Он несколько лет назад защищал главного редактора издания "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, обвиняемого в госизмене. В 2019 году Вышинский был одним из тех, кого Россия обменяла на украинских политзаключенных.

Жена Здоровца принимала участие в заседании дистанционно. По соображениям безопасности ее лицо не показывали на экране. Прокуратура и адвокат потерпевшей попросили провести процесс в закрытом режиме, поскольку дело касается преступления против половой свободы и неприкосновенности, а адвокат обвиняемого их поддержал. Судьи удовлетворили ходатайство. Журналистов вывели из зала, но после суда прокурор Оксана Калюс рассказала, что там происходило.

Прокуратура подала ходатайство о вызове в суд Романова. Все понимают, что он не явится в суд, но это необходимая формальность. По Уголовно-процессуальному кодексу, только в том случае, если он не придет на заседание, у суда есть законные основания рассматривать дело без него. Судьи удовлетворили ходатайство и объявили перерыв.

Она добавила, что в ходе следствия правоохранители проверяли информацию из соцсетей о гибели Романова в боях, но не нашли подтверждения. И если вдруг такие данные появятся, их проверят должным образом и примут соответствующее процессуальное решение. Следствие исходит из того, что Романов жив и находится в России.

Адвокаты не комментируют дело

Адвокат подсудимого Андрей Доманский отказался комментировать дело, сославшись на то, что процесс закрыт. При этом заявил, что по Конституции никто не может быть признан виновным в решении суда. К слову, Доманский – адвокат по назначению, у него нет договора с Романовым. Романов не ответил ему.

Адвокат потерпевшей Татьяна Коренчук также отказалась от комментариев, сославшись на то, что клиентка против общения с журналистами. Прокурор Оксана Калюс сказала, что пострадала сейчас в тяжелом психологическом состоянии.

Сам Романов не комментировал обвинения и не заявлял о себе. Все его страницы в социальных сетях удалены.

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