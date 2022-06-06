Речь идет о воздушных судах Абрамовича Gulfstream и Boeing 787-8 Dreamliner совокупной стоимостью более 400 миллионов долларов . Они считаются одними из самых дорогих частных самолетов в мире.

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Арест самолетов Абрамовича в США

По данным афидевита ФБР, призванного способствовать реализации одобренного судебного ордера на арест, эти два воздушных судна Абрамовича находятся в России и Объединенных Арабских Эмиратах , в том числе в Дубае. Кроме ареста самолетов Министерство торговли США также объявило административные обвинения против Абрамовича.

Справка. Афидевит – письменное свидетельство (утверждение о факте), данное под присягой. Наиболее широко используется в странах англо-американской системы права.

Если русского олигарха признают виновным в нарушении санкционных и экспортных ограничений, введенных штатами, ему грозит наибольшее наказание в виде денежного взыскания , равноценной стоимости этих воздушных судов.

Роман Абрамович не попал под санкции Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США. Несмотря на это, представитель американского Министерства юстиции подчеркнул, что ордер на арест четко указывает: " никто не стоит выше закона и отсутствие фамилии в санкционном списке не дает разрешения уклоняться от санкций или избегать экспортного контроля".

Контекст

Власти США подчеркивают, что самолеты Абрамовича американского производства после 24 февраля летали в Россию и из России и при этом не имели лицензий от Министерства торговли Соединенных Штатов.

Это прямое нарушение экспортных и санкционных ограничений США, введенных после 24 февраля, ведь воздушные суда и их запчасти американского производства могут потенциально использоваться в военных целях и иметь последствия для национальной безопасности Соединенных Штатов Америки.

Объяснение. После начала широкомасштабного вторжения России в Украину Министерство торговли США ввело ограничения и потребовало лицензии на экспорт самолетов американского производства, ранее не требовавших такого одобрения. В начале марта ведомство также запретило экспортировать принадлежащие гражданам России американские самолеты на территорию страны-агрессорки.

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