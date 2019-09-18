Водіння у нетверезому стані, хабарі та поїздки до Росії: як суддів карають за порушення

Судова реформа Зеленського набирає обертів. Уже точно відомо, що діючу Вищу кваліфікаційну комісію, яка провалила реформу і не виправдала очікування суспільства, буде повністю перезавантажено.

Сергія Козьякова та інших членів Комісії звільнять, а нових наберуть за участі міжнародних експертів. І це справді добре. Але паралельно посилюється роль чинної Вищої ради правосуддя без будь-якого перезавантаження. І тут головна небезпека запропонованих змін.

Вища кваліфікаційна комісія

Перед тим як поговорити про Вищу раду правосуддя, не можу не згадати Вищу кваліфікаційну комісію. Її доля вже вирішена, а діяльність вважається наскільки шкідливою, що президент пропонує люструвати керівництво комісії. Але до сих пір вона продовжує перевіряти суддів і залишати на посадах недоброчесних.

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10 вересня проходила співбесіду дуже цікава суддя з козирного господарського суду міста Києва Вікторія Джарти. Це дочка впливового і близького соратника Януковича Василя Джарти.



Вікторія Джарти

Наскільки впливового, що у 2011 та 2012 роках авторитетний журнал "Фокус" включав 31-річну суддю Вікторію до переліку 100 найвпливовіших жінок України. Чоловіком Вікторії є колишній нардеп від "Партії Регіонів" Валерій Омельченко.



Список найвпливовіших жінок

Статки родини Джарти просто зашкалюють: 2 квартири площею майже 400 і 240 квадратів, апартаменти у Ялті, будинок під Києвом на понад 610 квадратів, Бентлі майже за 3 мільйони доларів і понад 400 тисяч доларів готівки. Журналісти часто писали про показне розкішне життя судді. А нещодавно вона засвітилась на гучному святкуванні весілля у Сан-Тропе.



Вікторія Джарти у Сан-Тропе

Громадська рада засумнівалась у доброчесності Джарти і вважає, що її кар’єра зумовлена впливом батька, а статки сумнівні. Однак на співбесіді вона все заперечила. І звісно, що Комісія їй повірила та визнала доброчесною.

Для розуміння цінностей цієї судді важливим є один факт. Вже після анексії Криму, Ілловайська, Дебальцево і боїнга MH17 Джарти неодноразово літала до Москви. Як ви думаєте для чого?

Ще два рази я була, оскільки моя рідна сестра готувалася до весілля і це було її бажання знайти сукню своєї мрії,

– відповіла Джарти.

Вам не почулось, суддя двічі літала в Москву, щоб вибрати сукню на весілля сестри. Тут навіть коментувати не хочеться. Загалом Комісія пропустила сотні схожих недоброчесних суддів і чим швидше зупинити її діяльність тим менше шкоди правосуддю вона завдасть.

Вища рада правосуддя

Але повернемось до Вищої ради правосуддя або ж ВРП, яка за реформою Зеленського отримує ще більше повноважень. Я вже багато говорив про "заслуги" цієї ради, яка не менш винна у провалі реформи ніж Комісія. Але може це було наслідком тиску попередньої влади? Може це Порошенко змушував ВРП так робити, а після закінчення його правління вона скинула окови і нарешті почала працювати на благо суспільства ?

Давайте проаналізуємо рішення ВРП вже після приходу нової влади. Я раніше розповідав про дуже показову відмову відсторонити від здійснення правосуддя голову Окружного адмінсуду Павла Вовка.

Рада не побачила у наданих записах розмов Вовка доказів протиправної поведінки. Але окрім Павла Вовка, який хоча б створював видимість законності дій, прокуратура просила відсторонити і суддю Суворівського суду Одеси Івана Шепітко.



Іван Шепітко

Він виніс рішення під диктування Вовка і воно наскільки абсурдне і очевидно незаконне, що суддя навіть не з’явився на засідання Вищої ради правосуддя. Мабуть, не мав, що сказати на свій захист.

Щоб пояснити усю абсурдність рішення Шепітка, уявіть, що, наприклад, ваш сусід стверджує, що Порошенко до сих пір президент. Ви ж кажете – та ні, Зеленський. У відповідь цей сусід подає до Баришівського суду позов на вас за поширення недостовірної інформації. А до вирішення спору просить суд заборонити Зеленському виконувати повноваження президента.

Абсурд, нісенітниця, божевілля? Так, але саме таке рішення виніс Шепітко і заборонив половині складу Комісії виконувати їх повноваження. Але рада правосуддя і тут не побачила нічого крамольного. До речі, Шепітко дуже цікава особа. Ще у лютому 2015 року його спіймали на хабарі. Є оперативне відео, де видно, як посередник кладе гроші у книгу, а суддя їх звідти дістає та ховає.

Шепітка спершу відсторонили від правосуддя, але дуже швидко він повернувся на роботу. Тобто він судив і одночасно його судили. Так тривало до березня 2019 року, коли суд повністю виправдав Шепітка. Мовляв, слідство не довело хабар, а записи змонтовані. Ось такий цінний кадр продовжує вершити правосуддя завдяки ВРП.

А як рада правосуддя карає суддів за порушення? Нещодавно стало відомо, що новопризначеного суддю Верховного Суду Валентина Сердюка спіймали п’яним за кермом. Спершу він намагався втекти від копів, потім стверджував, що авто взагалі не його. Нарешті зупинився на версії, що автомобіль його, але за кермом був його друг, який близько 12 ночі залишив його на заправці, а сам пішов на метро.



Валентин Сердюк

А що, дуже правдоподібна версія. Друг навіть підтвердив її на суді. Але суд не повірив цій версії, бо відеозаписи з камер і свідчення очевидців говорили зовсім інше. Тому Сердюка визнали винним та позбавили прав на рік.



Рішення у справі Сердюка

Однак такі дії судді є не лише порушенням адміністративного кодексу, але і суддівської етики. Особливо намагання судді уникнути відповідальності завдяки неправдивим свідченням друга. Особливо, якщо цей суддя працює у Верховному Суді.

За це суддя мав би понести окреме покарання аж до звільнення з посади. Але 30 серпня членкиня ВРП Світлана Шелест залишила скаргу на Сердюка без розгляду. Мовляв, коли він сідав п’яним за кермо, ще не був суддею, а лише брав участь у конкурсі.



Світлана Шелест

Це дійсно так, але от неправдиві свідчення давались вже після прийняття ним присяги судді. І апеляцію подавав він у цьому статусі. Але про це Світлана Шелест скромно промовчала чим допомогла верховному судді уникнути покарання.

Схожу сліпоту проявив і член ВРП Маловацький. Він розглядав скаргу на суддю Господарського суду Києва Юрія Цюкала, який є сином проректора Національної школи суддів Наталії Шукліної.

Суддя Цюкало не задекларував три земельні ділянки під Києвом. На співбесіді він розповів: не декларував, бо не знав, що приватизував майже гектар землі. А не знав, бо цим, начебто займався прокурор району, а не він. А це вже явно незаконно.

Цікаво на що закрили очі в прокуратурі, щоб безоплатно отримати коштовні ділянки під Києвом? Так от у ВРП теж не побачили жодних проблем, що суддя явно незаконно отримав ці землі і відмовили навіть у відкритті дисциплінарного провадження.

Цікавою є і ситуація із суддями, яких навіть Вища кваліфікаційна комісія визнала такими, що не відповідають займаній посаді. За Конституцією такі судді підлягають звільненню саме Вищою радою правосуддя.

Комісія надіслала до ВРП подання на близько 130 таких суддів. Але Рада зовсім не спішить їх звільняти. Наразі не більше 20 звільнено. До чого це призводить свідчить наступний випадок.

23 серпня ДБР викрило схему співпраці судді Олевського суду, адвоката та слідчого поліції. За версією слідства вони за хабарі повертали арештоване майно бурштинокопачам.

Цим суддею є Олександр Стратович. Ще у грудні 2018 року Комісія визнала його невідповідним посаді. Лише через 8 місяців ВРП вперше поставила на розгляд питання про його звільнення, але рішення прийнято не було.

Цей час суддя не гаяв, мабуть, активно збирав гроші. Цікаво для чого? На пенсію чи для чогось іншого? Бо виявляється, навіть якщо Комісія визнає суддю непридатним для здійснення правосуддя, Рада може відмовитись звільнити такого суддю.



Олександр Стратович

Наприклад, ВРП рік думала і у серпні відмовилась звільняти суддю Майдану з Київського окружного адмінсуду Сергія Лапія. І таких випадків вже декілька. Отже, як і раніше, Вища рада правосуддя, незважаючи на обіцянку Президента радикально чистити суддівські ряди, робить усе, щоб залишити на посадах максимальну кількість недоброчесних суддів.

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Тому якщо президент не хоче, щоб судова реформа Зеленського перетворилась на таку ж імітацію, як і реформа Порошенка, то йому потрібно йти до кінця та радикально перезавантажити не лише Кваліфікаційну комісію, але й Вищу раду правосуддя. Боротьба за чесні суди триває і справедливість однозначно переможе.