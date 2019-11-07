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      Сувениры из Донбасса: почему боеприпасы все чаще становятся орудиями нападения

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      Неизвестный совершил покушение на известного предпринимателя Игоря Сало, бросив в его машину гранату. Отметим, что это уже не впервые, когда нападения на предпринимателей совершают с использованием боеприпасов.

      Почему криминогенная ситуация в Украине сейчас напоминает 90-е и как с этим справиться – выясняли журналисты 24 канала.

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      Нападение на Игоря Сало

      Ночью 6 ноября прямо во время движения, в потоке машин и общественного транспорта, мотоциклист бросил взрывчатку в машину бизнесмена. Мужчина отделался травмами, а вот его водитель – погиб на месте.

      Подрыв авто Игоря Сало в Киеве: видео Цензор.Нет

      Полиция квалифицирует это как умышленное убийство и связывает с профессиональной деятельностью Сало. Он занимается фармацевтическим бизнесом, возглавляет крупную компанию и имеет интересы в аграрном секторе. В частности, его подозревают и в оборудках с поставкой угля из оккупированных территорий.

      Нападение на ректора Андрея Крысоватого

      Известно и о покушении на ректора Тернопольского национального экономического университета Андрея Крысоватого. Мужчина увидел возле своего дома подарочный сверток. Когда поднял – раздался громкий взрыв. Из-за полученных травм Крысоватому ампутировали руку.

      ректор тернопіль вибух записка
      Ректор Андрей Крысоватый

      Смертельное нападение на Сергея Киселева

      Были и трагические случаи. Не выжил после нападения свидетель по делу "бриллиантовых прокуроров" Сергей Киселев. Директору ювелирного завода выстрелили в голову в его же машине.

      Сергій Кисельов, якого вбили у Києві
      Сергей Киселев, которого убили в Киеве

      Эксперты объясняют, что подобные расправы над бизнесом являются отголоском ситуации 90-х годов.

      То, что мы называем "привет из 90-х", или определенная субкультура решения деловых конфликтов через применение оружия и насилия, с одной стороны, исчезла еще тогда, в конце 90-х, но с другой стороны, она оставалась на Востоке Украины в определенных измененных формах,
       отвечает эксперт-криминалист Анна Маляр.

      По словам Маляр, на обострение криминальной ситуации также влияют и военные действия на Донбассе.

      "Страна, в которой есть война всегда будет иметь увеличение насильственной преступности из-за того, что в обществе происходят очень серьезные изменения с сознанием общества: снижается порог восприятия и осуждения насилия", – добавляет она.

      Читайте также: Оружие на мирной земле – это смерть, – эксперт

      Однако нелегальное оружие, которое везут в огромном количестве с Донбасса, используют не только в бизнесовых разборках. Их жертвами становятся и обычные люди. В частности, возросли случаи обстрелов государственных учреждений, ресторанов и рынков. Довольно часто взрывы происходят по неосторожности.

      Взрыв гранаты на Пушкинской в Киеве

      Так, три недели назад на улице Пушкинской граната сдетонировала в руках АТОшника. Несмотря на то, что военные демобилизованы – они под особым контролем у полиции. Мужчина и его друг погибли на месте.


      Место взрыва на Пушкинской в Киеве / Соцсети

      Эксперты считают, что правоохранителям нужно усилить контроль за людьми из группы риска и перекрыть канал передвижения нелегального оружия. Однако пока будет продолжаться война – подобных ситуаций не избежать. Даже после ее окончания еще нужно по крайней мере 10 лет, чтобы подобные случаи были сведены к минимуму.

      blog_ava
      Знаменитый исследователь войны рассказывает, что делать с Путиным и войной на Донбассе
      7 ноября
      4359
      Автор: Анастасия Крымова
      Теги: Новости Украины Жертвы Постраждалі Криминальные новости Война на Донбассе Оружие Взрыв Убийство Сергея Кисельова Взрыв на Пушкинской в Киеве
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