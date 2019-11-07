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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ДЖЕК МА В УКРАЇНІ БЮДЖЕТ 2020

      Сувеніри з Донбасу: чому боєприпаси все частіше стають знаряддями нападу

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      Невідомий скоїв замах на відомого підприємця Ігоря Сала, кинувши в його авто гранату. Зазначимо, що це вже не вперше, коли напади на підприємців скоюють із використанням боєприпасів.

      Чому криміногенна ситуації в Україні нині нагадує 90-ті та як дати цьому раду – з'ясовували журналісти 24 каналу.

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      Напад на Ігоря Сала

      Вночі 6 листопада просто під час руху, в потоці машин і громадського транспорту, мотоцикліст кинув вибухівку в автівку бізнесмена. Чоловік відбувся травмами, а от його водій – загинув на місці.

      Підрив авто Ігоря Сала в Києві: відео Цензор.Нет

      Поліція кваліфікує це як умисне вбивство і пов'язує з професійною діяльністю Сала. Він займається фармацевтичним бізнесом, очолює велику компанію та має інтереси в аграрному секторі. Зокрема, його підозрюють і в оборудках із постачанням вугілля з окупованих територій.

      Напад на ректора Андрія Крисоватого

      Відомо і про замах на ректора Тернопільського національного економічного університету Андрія Крисоватого. Чоловік побачив біля свого будинку подарунковий згорток. Коли підняв – пролунав гучний вибух. Через отримані травми Крисоватому ампутували руку.

      ректор тернопіль вибух записка
      Ректор Андрій Крисоватий

      Смертельний напад на Сергія Кисельова

      Були і трагічніші випадки. Не вижив після нападу свідок у справі "діамантових прокурорів" Сергій Кисельов. Директору ювелірного заводу вистрілили в голову у його ж машині.

      Сергій Кисельов, якого вбили у Києві
      Сергій Кисельов, якого вбили у Києві

      Експерти пояснюють, що подібні розправи над бізнесом є відлунням ситуації 90-х років.

      Те, що ми називаємо "привіт із 90-х", або певна субкультура вирішення бізнесових конфліктів через застосування зброї і насильства, з одного боку, зникла ще тоді, в кінці 90-х, але з іншого боку, вона залишалася на Сході України у певних змінених формах,
      – відповідає експертка-криміналістка Анна Маляр.

      За словами Маляр, на загострення кримінальної ситуації також впливають і військові дії на Донбасі.

      "Країна, в якій є війна завжди матиме збільшення насильницької злочинності через те, що в суспільстві відбуваються дуже серйозні зміни із свідомістю суспільства: знижується поріг сприйняття і засудження насильства", – додає вона.

      Читайте також: Зброя на мирній землі – це смерть, – експерт

      Проте нелегальну зброю, яку везуть у величезній кількості з Донбасу, використовують не лише в бізнесових розбірках. Їх жертвами стають і звичайні люди. Зокрема, зросли випадки обстрілів державних установ, ресторанів та ринків. Досить часто вибухи стаються з необережності.

      Вибух гранати на Пушкінській в Києві

      Так, три тижні тому на вулиці Пушкінській граната здетонувала граната в руках АТОвця. Попри те, що військові демобілізовані – вони під особливим контролем у поліції. Чоловік та його друг загинули на місці.


      Місце вибуху на Пушкінській у Києві / Соцмережі

      Експерти вважають, що правоохоронцям треба посилити контроль за людьми з групи ризику та перекрити канал з пересуванням нелегальної зброї. Проте поки триватиме війна – подібних ситуацій не уникнути. Навіть після її закінчення ще потрібно принаймні з 10 років, аби подібні випадки були зведені до мінімуму.

      blog_ava
      Знаменитий дослідник війни розповідає, що робити з Путіним і війною на Донбасі
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      Автор: Анастасія Кримова
      Теги: Новини України Жертви Постраждалі Війна на Донбасі Кримінальні новини Вибух Зброя Вибух на Пушкінській в Києві Вбивство Сергія Кисельова
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