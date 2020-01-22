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      Сын избил отца до смерти, а односельчанина с инвалидностью отправил в больницу

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      Убил родного отца, потому что тот не дал денег / svatove.city

      В доме мертвого мужчину обнаружил его родной брат. Он обратился в полицию.

      Инцидент произошел в селе Кидры Ровенской области, сообщает полиция.

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      Правоохранители установили, что в частном доме 50-летнего мужчины с инвалидностью временно проживал 58-летний односельчанин. К ним пришел сын последнего, 25-летний житель Кидры, вместе со своим товарищем.

      После застолья, сын начал просить деньги у своего отца. Получив отказ, начал бить отца руками и ногами по всему телу и голове. Владелец дома сделал замечание, 25-летний мужчина нанес травмы и ему.

      25-летний мужчина убил собственного отца и избил односельчанина / Фото: Нацполиция

      Поквитавшись со всеми, 25-летний мужчина ушел. От полученных травм отец умер в постели, не приходя в сознание. Тело мужчины направили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы, которая установит причину смерти.

      У 50-летнего пострадавшего медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перлом челюсти, ушибы тела и госпитализировали.

      Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступления – умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Убийство Ровно Криминал
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