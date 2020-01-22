Син побив батька до смерті, а односельця з інвалідністю відправив до лікарні

У будинку мертвого чоловіка виявив його рідний брат. Він звернувся до поліції.

Інцидент стався в селі Кідри Рівненської області, повідомляє поліція.

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Правоохоронці встановили, що в приватному будинку 50-річного чоловіка з інвалідністю тимчасово проживав 58-річний односелець. До них прийшов син останнього, 25-річний житель Кідри, разом зі своїм товаришем.

Після застілля, син почав просити гроші в свого батька. Почувши відмову, почав бити батька руками та ногами по всьому тілу та голові. Власник будинку зробив зауваження, 25-річний чоловік завдав травм і йому.

25-річний чоловік убив власного батька та побив односельчанина / Фото: Нацполіція

Поквитавшись з усіма, 25-річний чоловік пішов геть. Від отриманих травм батько помер у ліжку, не приходячи до тями. Тіло чоловіка направили в морг для проведення судово-медичної експертизи, яка встановить причину смерті.

У 50-річного потерпілого медики діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, перлом щелепи, забої тіла та госпіталізували.

Зловмиснику повідомили про підозру у вчинені злочину – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.