Что такое телемедицина

Основы современной телемедицины были заложены в 60-х годах XX века, и это связано с развитием военной и космической отраслей.

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В настоящее время телемедицина – одна из самых быстрорастущих сфер медицинской отрасли в мире. Главная ее польза – в возможности предоставления медицинской помощи в отдаленных районах и экстренной помощи пациентам, когда рядом нет врача, а ситуация требует быстрого установления диагноза и реагирования, например, когда у пациента произошел инфаркт или инсульт.

Телемедицина простыми словами – это оказание медицинской помощи на расстоянии с помощью телекоммуникационных технологий, таких как телефон, видеосигнал, интернет, компьютерные технологии и т.д. Простейшая форма телемедицины – дистанционная консультация врачом пациента на основе словесного описания симптомов и визуального осмотра.

Однако существуют более сложные формы предоставления телемедицинских услуг – например, скрининг медицинских данных пациента фельдшером или автоматизированно с помощью специального медицинского оборудования и последующая передача данных с помощью телекоммуникационных систем профильным врачам на расстоянии для анализа и рекомендаций по лечению.

Еще более поразительный пример применения телемедицинских технологий – это использование роботизированной техники для лечения на расстоянии. В качестве примера можно назвать разработанный в 80-е годы в США робот-хирург Da Vinci, позволяющий проводить хирургам операции дистанционно.

Телемедицина в Украине

Мировая практика показывает, что наибольшую пользу телемедицина способна принести при комплексном развитии. Когда у пациентов есть как просто возможность получить консультацию у врача онлайн, по телефону, мессенджеру или через специализированную медицинскую систему, так есть и технические возможности для более глубокого дистанционного лечения и профилактики населения, а главное есть правовая база по развитию сферы и поддержка государства.

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В Украине наибольшую популярность получили именно обычные онлайн-консультации, когда пациенты имеют возможность не заниматься самолечением и не идти в больницу, а пообщаться с врачом и получить профессиональные рекомендации прямо из дома. Пик спроса на данную услугу пришелся на пандемию COVID-19.

Однако и сейчас, согласно статистике, каждая десятая запись к врачу в Украине – телемедицинская. Такие консультации могут проводиться просто по телефону через телеграм, вайбер или другой мессенджер, где есть функция видеосвязи.

В то же время, появление в Украине специализированных медицинских платформ, таких как Helsi, позволяет проводить такие консультации защищенными каналами связи у лицензированных врачей, записаться к которым можно прямо из интерфейса приложений.

Это очень удобно, ведь пациент может быстро найти врача нужной квалификации и в течение 10–15 минут не выходя из дома решить свой вопрос и не заниматься самолечением.

В предыдущие годы делались шаги по закупке для больниц специального телемедицинского оборудования. В частности, для амбулатории семейного типа в разных местах Украины государство закупило 4 тысячи специальных телемедицинских чемоданов, оснащенных кардиографом, анализатором глюкозы крови, анализатором мочи на 10 показателей, энцефалографом и УЗИ-датчиком.

Однако полностью раскрыть потенциал телемедицины в Украине до сих пор мешало отсутствие правовой базы и согласованной политики развития отрасли. Не было профильного закона, а вся деятельность врачей в этой сфере регламентировалась подзаконными актами. Поэтому медики были существенно скованы в своей деятельности.

Они не всегда понимали, какие услуги можно предоставлять в рамках телемедицинской консультации, можно ли выписывать больничный, рецепт, можно ли давать рекомендации и по каким заболеваниям в режиме онлайн. Главное – не будет ли это потом как-нибудь использовано против врача. Та же картина была с телемедицинскими чемоданами, которые часто пылятся в больницах, потому что нет регламента их использования.

Что дает закон

Принятый закон призван решать эти вопросы. Но, как всегда, какой бы ни был хороший замысел, результат будет зависеть от реализации. Документ предусматривает значительный комплекс действий по развитию телемедицины путём привлечения донорских средств. При правильном подходе можно добиться нужного результата.

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Сегодня Украина готова к качественному внедрению телемедицины. Важно, что кроме наличия технических возможностей – пациентских сервисов, телемедицинского оборудования – украинцы готовы пользоваться услугами телемедицины. Статистика записей к врачам на онлайн-консультации это хорошо подтверждает.

В то же время, важно провести большую работу с врачами. На сегодня есть два ключевых барьера, которые могут мешать дальнейшему развитию телемедицины: