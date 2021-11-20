О других событиях, которые произошли в России по состоянию на 20 ноября – узнайте в программе.
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Повторные штрафы за митинги
Министерство внутренних дел России решило во второй раз наказать организаторов митингов в поддержку Алексея Навального. Полиция требует еще 750 тысяч рублей со сторонников оппозиционера.
Криминал за анекдот
В Подмосковье полковник в отставке получил 3 условных года за решеткой за анекдот о российских гвардейцах. Мол, шутка спровоцировала "пробуждение ненависти и вражды".
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Оправдание за изнасилование
В Екатеринбурге российских экс-полицейских оправдали за изнасилование. Троих полицейских оправдали за преступление из-за того, что"в действиях нет состава нарушения". Теперь же могут осудить саму девушку, потому что она, мол, наврала.
Депутатская педофилия
Российского депутата Артема Самсонова заподозрили в педофилии. По информации правоохранителей, Самсонов развращал 11-летнего мальчика. Однопартийцы считают это "политическим заказом".
Мертвый лось коммуниста
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин признался в том, что у него был мертвый лось. Тушу животного обнаружили в машине чиновника в конце октября. Об этом он записал "чистосердечное" признание и заявил, что ему "нечего бояться".
Выпуск программы "Типичный русский мир" за 20 ноября: смотрите видео