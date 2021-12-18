О других событиях, которые произошли в России по состоянию на 18 декабря – узнайте в программе.

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Россияне в воздухе

В российской авиации традиционно все плохо. В Москве экстренно приземлился самолет из-за разгерметизации. Часть пассажиров даже не смогла воспользоваться кислородными масками.

У кого растут зарплаты

Стабильными в России остаются зарплаты депутатов и их помощников. Недавно для последних вознаграждение за труд подняли на 20%. То есть помощник сможет получить самое меньшее 750 долларов. Такое решение приняла Госдума.

Уничтожили еду

В Екатеринбурге уничтожили 300 килограммов еды из Евросоюза. Это все из-за санкций и того, что эта еда вроде бы может быть опасной.

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Обокрал детей

Виталий Латышев из партии “Единая Россия” мог украсть 300 миллионов рублей, которые выделяли из бюджета России для детей из малообеспеченных семей. Дети должны были приезжать и отдыхать в лагерях, которыми руководит Латышев.

Премии для самого себя

В Чукотке председатель местной думы Александр Маслов постоянно выписывал себе премии, которые в разы превышали установленные. Он выдавал себе их когда хотел. Их сумма превысила 9 миллионов рублей.

Находчивый полицейский

Лейтенант наркополиции из Екатеринбурга сам покупал наркотики, перекладывал и продавал. Когда покупатель приходил на место, появлялся он, показывал удостоверение и задерживал бедолагу. Однако сейчас самому правоохранителю грозит до 20 лет лишения свободы.

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Выпуск программы "Типичный русский мир" за 18 декабря: смотрите видео