По словам Соколовского, Совет становится эффективным как инструмент защиты бизнеса от незаконного давления со стороны правоохранителей.

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Выступая на Business Breakfast от Forbes Ukraine, он рассказал, что "Совет работал день и ночь в первые месяцы своего существования".

Я уверен, что рассмотрение моего кейса, связанного с давлением прокуратуры, принесет результат. Юристы уже занимаются этим делом, и мы ожидаем обратную связь,

– сказал Соколовский.

Соколовский также рассказал, что Рада работает над изменениями в Уголовный процессуальный кодекс (УПК) и они уже находятся на этапе подготовки для представления в парламент. По его словам, они станут важным этапом для усиления защиты предпринимателей. "Эти изменения помогут сделать защиту бизнеса более действенным", – заверил он.

Кроме того, Соколовский акцентировал на важности организационного усиления "Манифеста 42" для улучшения защиты интересов бизнеса.

Если предприниматели увидят конкретные успешные примеры борьбы с давлением, они присоединятся как к Совету, так и к нашему движению,

– сказал он.

Говоря о важности политической воли, Соколовский поделился, что после введения моратория на проверки бизнес временно почувствовал облегчение, однако впоследствии давление возобновилось.

Ситуацией можно было управлять без изменений в законодательстве. Власть должна действовать и поддерживать предпринимателей в эти сложные времена,

– подытожил он.

Также Соколовский анонсировал дальнейшее усиление организационной структуры "Манифеста 42", что позволит эффективнее реагировать на вызовы: "Мы создадим команду, которая будет работать круглосуточно, чтобы обеспечить оперативную защиту предпринимателей", – заверил он.

